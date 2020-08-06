Fenerbahçe'den taraftarlarına "12 numaralı" teşekkür

Fenerbahçe Spor Kulübü, yeni transferlerini taraftarlarına teşekkür amacıyla 12 numaralı formayla duyurdu.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Fenerbahçe'den taraftarlarına '12 numaralı' teşekkür
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06 Ağustos 2020 16:23
Fenerbahçe Kulübü, kadrosuna dahil ettiği Mert Hakan Yandaş ve Gökhan Gönül'ün fotoğraflarını taraftarlarına teşekkür etmek amacıyla 12 numaralı formayla servis etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonunun 2020-2021 sezonu için belirlediği takım harcama limitlerinden dolayı kulübe destek veren taraftarlara teşekkür amacıyla, yeni transfer Mert Hakan Yandaş ve Gökhan Gönül'ün 12 numaralı formayla poz verdiği belirtildi.

İki ismin de forma numarasının daha sonra açıklanacağı aktarıldı.




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