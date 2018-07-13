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Fenerbahçe'de Vincent Janssen gelişmesi

Fenerbahçe, Roberto Soldado'nun da sakatlanmasıyla transferde forvet hattına öncelik verdi. Yönetimin hedefinde ise Vincent Janssen var...

Kaynak: Fanatik
Fenerbahçe'de Vincent Janssen gelişmesi
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13 Temmuz 2018 11:51
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürereken Soldado'nun sakatlığı yönetimin önceliği forvet hattına vermesine nedne oldu.

Sarı Lacivertliler'in forvet transferi için temasa geçtiği ilk isim Vincent Janssen oldu.

Hollandalı yıldız futbolcu geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giymiş ve sakatlıklar nedeniyle sezon içerisinde kritik maçlarda görev alamamıştı.

Fenerbahçe teknik direktörü Phillip Cocu ile bir araya gelen yönetim, Janssen ile bir yıl daha devam etme kararı aldı. Bunun üzerine Holldanlı golcünün kulübü Tottenham ile yeniden temasa geçildi.

Fenerbahçe oyuncuyu bir yıl daha kiralamak istediğini İngiliz kulübüne bildirdi. Başkan Ali Koç'un seçim zamanında eleştirdiği noktalardan biri olan Janssen'in kiralama bedelini bu kez 5 milyon Euro'nun altında tutacağı da gelen bilgiler arasında.



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