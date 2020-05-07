Fenerbahçe'de sürpriz veda kapıda; Luiz Gustavo!

Fenerbahçe alacağı ve satacağı isimlere yoğunlaşmışken Luiz Gustavo elden kaçacak. Kesenin ağzını açan Lyon, Brezilyalının aklını çeldi

Haber; Türkiye
Fenerbahçe'de sürpriz veda kapıda; Luiz Gustavo!
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07 Mayıs 2020 11:16
Fenerbahçe'nin satış listesine koyduğu oyuncular gibi, kesinlikle göndermeyi düşünmediği isimler de belliydi ki, bunların başında Luiz Gustavo geliyordu. Ancak sarı-lacivertlilerin büyük fedakarlıklarla kadrosuna kattığı Brezilyalı yıldız devam eden sözleşmesine rağmen Türkiye'den ayrılmaya hazırlanıyor.

Marsilya performansıyla Fransızların gönlünü kazanan 32 yaşındaki Gustavo'yu Fransa'ya geri götürmek isteyen Lyon, hamlesini yaptı. Bir Brezilya efsanesi olan sportif direktör Juninho, vatandaşına davette bulundu. Juninho, Gustavo'ya "Seni Lyon'da görmek istiyorum derken Başkan Jean Michel Aulas da, sambacı için kesenin ağzını açmakta tereddüt etmedi.

AYRILIK YAKIN İHTİMAL

Gustavo için Marsilya'ya 6 milyon avro bonservis ödeyen Fenerbahçe'nin normal şartlarda sambacıyı satmak gibi bir düşüncesi yoktu. Ancak ekonomik sıkıntıların tavan yaptığı dönemde gelen koronavirüs darbesi hesapları altüst etti.

Bonuslarla beraber senelik maliyeti 3 milyon avroyu aşan Brezilyalı, artık sarı-lacivertliler için lüks. Gustavo'nun yönetimden gelen indirim talebini geri çevirmesi de başka bir sıkıntı. Yönetim, Lyon'un Fransa basınında iddia edildiği gibi 7 milyon avroluk bir teklifle gelmesi hâlinde satışı onaylayacak. Böylece bir taşla iki kuş vuracak.

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