Tahincioğlu Basketbol Ligi 3. hafta maçında Fenerbahçe, Arel Üniversitesi Büyükçekmece'ye konuk oldu.
Sarı - lacivertli ekibin yeni transferi Tyler Ennis maçta bileğinden şanssız bir sakatlık geçirdi.
Karşılaşmanın ilk çeyreği oynanırken, topla birlikte içeriye hücum etmek isteyen Tyler Ennis, sol ayak bileğinden ciddi şekilde sakatlandı.
Hastaneye götürülen Ennis'in sol ayağında bir kırık olduğu belirtildi.
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Sarı - lacivertli ekibin yeni transferi Tyler Ennis maçta bileğinden şanssız bir sakatlık geçirdi.
Karşılaşmanın ilk çeyreği oynanırken, topla birlikte içeriye hücum etmek isteyen Tyler Ennis, sol ayak bileğinden ciddi şekilde sakatlandı.
Hastaneye götürülen Ennis'in sol ayağında bir kırık olduğu belirtildi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın