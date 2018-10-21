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Fenerbahçe'de korkunç sakatlık: Hastaneye kaldırıldı

Tahincioğlu Basketbol Ligi'nde Arel Üniversitesi Büyükçekmece'ye konuk olan Fenerbahçe'de, yeni transfer Tyler Ennis karşılaşmada talihsiz bir sakatlık yaşadı ve hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: Sporx.com
Fenerbahçe'de korkunç sakatlık: Hastaneye kaldırıldı
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21 Ekim 2018 20:34
Tahincioğlu Basketbol Ligi 3. hafta maçında Fenerbahçe, Arel Üniversitesi Büyükçekmece'ye konuk oldu.

Sarı - lacivertli ekibin yeni transferi Tyler Ennis maçta bileğinden şanssız bir sakatlık geçirdi.

Karşılaşmanın ilk çeyreği oynanırken, topla birlikte içeriye hücum etmek isteyen Tyler Ennis, sol ayak bileğinden ciddi şekilde sakatlandı.

Hastaneye götürülen Ennis'in sol ayağında bir kırık olduğu belirtildi.




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