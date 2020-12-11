Fenerbahçe'de Harun Tekin geri dönüşe hazır

Fenerbahçe'de kaleci Harun Tekin, Karagümrük maçında sakatlanmıştı.

, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de Harun Tekin geri dönüşe hazır
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11 Aralık 2020 11:32
Fenerbahçeli kaleci Harun Tekin, Milli arada Karagümrük ile oynanan hazırlık maçında elmacık kemiğinin kırılmasıyla sakatlanmıştı.

Başarılı filebekçisi, bu hafta takımla çalışmalara başladı.

Tecrübeli kaleci, yarınki Yeni Malatya mücadelesiyle birlikte kadrodaki yerini almak istiyor.

Erol Bulut ise bu konuda temkinli. Bulut, sağlık ekibinin bugün yapacağı kontrolden sonra vereceği tavsiyeye göre hareket edecek.

Herhangi bir sorunu olmayan Harun kadroya dönmeye çok istekli.



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