Fenerbahçe'de dev harekat: Callejon!

Gelecek sezonun kadro yapılanmasına şimdiden start veren, bonservisi elinde ve ucuz maliyetli isimlere yöneliyor.Orta sahanın sağına takviye yapmak isteyen Kanarya,gündemine aldı. 33 yaşındaki yıldız kanat oyuncusunun sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.Sarı - lacivertliler, Real Madrid çıkışlı yıldız futbolcunun menajeriyle temasa geçti., tecrübeli oyuncuya bonservis bedeli ödenmeyecek olması nedeniyle bu transferi 2 yıllık sözleşme teklifi yaparak gerçekleştirmek için çaba gösteriyor. Yönetim senelik ücret konusunda futbolcula ve menajeriyle orta yolu bulmaya çalışacak.Sarı - lacivertliler, bir yandan da koronavirüs nedeniyle UEFA'nın FFP kritlerleri konusunda yapacağı yeni düzenlemeleri bekleyecek.