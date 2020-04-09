Fenerbahçe'de dev harekat: Callejon!

Fenerbahçe, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 33 yaşındaki Callejon'u kadrosuna katmak istiyor.

Haber; Sözcü
Fenerbahçe'de dev harekat: Callejon!
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09 Nisan 2020 12:40
Gelecek sezonun kadro yapılanmasına şimdiden start veren Fenerbahçe, bonservisi elinde ve ucuz maliyetli isimlere yöneliyor.

Orta sahanın sağına takviye yapmak isteyen Kanarya, Napoli'den Jose Callejon'u gündemine aldı. 33 yaşındaki yıldız kanat oyuncusunun sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.

Sarı - lacivertliler, Real Madrid çıkışlı yıldız futbolcunun menajeriyle temasa geçti.

2 YILLIK TEKLİF YAPILACAK

Fenerbahçe, tecrübeli oyuncuya bonservis bedeli ödenmeyecek olması nedeniyle bu transferi 2 yıllık sözleşme teklifi yaparak gerçekleştirmek için çaba gösteriyor. Yönetim senelik ücret konusunda futbolcula ve menajeriyle orta yolu bulmaya çalışacak.

Sarı - lacivertliler, bir yandan da koronavirüs nedeniyle UEFA'nın FFP kritlerleri konusunda yapacağı yeni düzenlemeleri bekleyecek.

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