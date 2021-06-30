Fenerbahçe Yönetim Kurulu'nda görev dağılımı yapıldı

Fenerbahçe Kulübünde 25-26 Haziran'da gerçekleştirilen olağan seçimli genel kurulda göreve gelen yeni yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı.



Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre, tek liste olarak seçime giren Ali Koç başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda yapılan görev dağılımı şöyle:



Ali Koç: Yönetim ve icra kurulu başkanı



Erol Bilecik: Başkan vekili, icra kurulu üyesi, basın sözcüsü, kurumsal iletişim, finans, muhasebe, denetim, bütçe, vergi, insan kaynakları, FB TV



Burak Kızılhan: Genel sekreter, icra kurulu üyesi, gelir oluşturma ve pazarlama



Ömer Temelli: İcra kurulu üyesi, stat yönetimi, tesisler, turizm ve catering



Mehmet Dereli: İcra kurulu üyesi, dış ilişkiler



Fethi Pekin: Sportif olmayan hukuk işleri, tüzük yönetimi



Sertaç Komsuoğlu: Muhasip üye, erkek basketbol şubesi



Simla Türker Bayazıt: Voleybol şubesi, sosyal sorumluluk



Hüseyin Arslan: Gayrimenkul yatırım ve projeler, kamu ilişkileri, sosyal sorumluluk



Esin Güral Argat: Fenerium



Nüket Küçükel Ezberci: Kamu ilişkileri



Ahmet Ketenci: Stat yönetimi, stat turu, turizm ve catering



Alper Pirşen: Sportif hukuk işleri, futbol altyapı



Kemal Danabaş: Kadın basketbol şubesi



Ruşen Çetin: Şube ve dernekler



Selma Altay Rodopman: Yelken şubesi, üye ilişkileri, FB Gençlik Kulübü



Ömer Okan: Eğitim kurumları ve eğitim tesisleri, spor okulları



Selahattin Baki: Basın sözcüsü



Bekir İrdem: Kürek şubesi, müze yönetimi, dış ilişkiler,



İlker Dinçay: Gayrimenkul yatırım ve projeler, atletizm, boks, masa tenisi, yüzme şubeleri



Özgür Özaktaç: Futbol altyapı



Can Gebetaş: Kurumsal iletişim



