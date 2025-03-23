Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Sipay Bodrum FK ile karşılaşacak. Bu mücadele öncesi sarı-lacivertlilerde ortaya çıkan o sorun, teknik direktör Jose Mourinho'yu bir hayli düşündürüyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike!
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23 Mart 2025 10:56
Son güncelleme 23 Mart 2025 10:57
Milli ara, Fenerbahçe için beklenmedik zorluklar getirdi. Sarı-lacivertliler, forvet hattında ciddi eksikliklerle karşı karşıya kalabilir.

Japonya'nın Urawa Red Diamonds takımıyla anlaşan ve resmi sözleşmeye imza atan milli oyuncu Cenk Tosun, pazartesi günü yeni takımına katılmak üzere Fenerbahçe'den ayrılacak.

DZEKO'DA KIRIK VAR

Öte yandan, Bosna Hersek'in Romanya ile oynadığı maçta burnu kırılan Edin Dzeko, Güney Kıbrıs karşılaşmasında forma giyemeyecek. Salı günü İstanbul'a dönecek olan tecrübeli golcünün durumu, Fenerbahçe sağlık ekibinin kontrollerinin ardından netlik kazanacak. El sakatlığının ardından şimdi de burnu kırılan Dzeko'nun, cuma günkü Bodrum FK mücadelesine çıkıp çıkamayacağı son tetkiklerden sonra belli olacak.

EN-NESYRI ANTRENMAN YAPAMAYACAK

Fas Milli Takımı'nda bulunan Youssef En-Nesyri ise çarşamba akşamından önce İstanbul'a dönemeyecek. Seyahat yorgunluğu ve takımla antrenman yapamayacak olması göz önüne alındığında, onun da Bodrum FK maçına yetişmesi zor görünüyor.

TAKIM SANTFORSUZ KALABİLİR

Tüm bu gelişmeler, Fenerbahçe'nin forvetsiz kalma ihtimalini güçlendiriyor. Milli ara sonrası Jose Mourinho, mevcut duruma göre stratejisini belirleyecek ve takımın sahaya nasıl çıkacağı netlik kazanacak. 

 
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