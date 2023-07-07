Fenerbahçe, yeni Arda Güler'ini buldu...
Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgiye göre; Sarı-Lacivertliler, Bucaspor'dan 15 yaşındaki orta saha Efe Konuşkan'ı bedelsiz olarak transfer etti.
ARDA GÜLER'E BENZETİLİYOR
2008 doğumlu Efe Konuşkan, oyun görüşü ve tekniğiyle, Fenerbahçe'nin Real Madrid'e sattığı 18 yaşındaki Arda Güler'e benzetiliyor.
EFE KONUŞKAN KİMDİR?
3 Şubat 2008 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Efe Konuşkan futbola Bucaspor'da başladı. 10 yaşında kulübün lisanslı futbolcusu olan Efe Konuşkan, 2022 yılında tecrübe kazanması için İzmir'in amatör takımlarından Canlı Spor'a gönderilmişti.
15 yaşındaki Efe Konuşkan 2022-23 sezonu başında Bucaspor 1928'e dönmüştü.
Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgiye göre; Sarı-Lacivertliler, Bucaspor'dan 15 yaşındaki orta saha Efe Konuşkan'ı bedelsiz olarak transfer etti.
ARDA GÜLER'E BENZETİLİYOR
2008 doğumlu Efe Konuşkan, oyun görüşü ve tekniğiyle, Fenerbahçe'nin Real Madrid'e sattığı 18 yaşındaki Arda Güler'e benzetiliyor.
EFE KONUŞKAN KİMDİR?
3 Şubat 2008 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Efe Konuşkan futbola Bucaspor'da başladı. 10 yaşında kulübün lisanslı futbolcusu olan Efe Konuşkan, 2022 yılında tecrübe kazanması için İzmir'in amatör takımlarından Canlı Spor'a gönderilmişti.
15 yaşındaki Efe Konuşkan 2022-23 sezonu başında Bucaspor 1928'e dönmüştü.