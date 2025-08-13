Fenerbahçe'ye yeni kaleci: Andriy Lunin!

Real Madrid forması giyen Andriy Lunin, İspanyol devinden ayrılmayı düşünüyor.
Real Madrid'de Thibaut Courtois'in gölgesinde kalan Ukraynalı eldiven, düzenli bir şekilde 11'de oynamak ve kendisini göstermek istiyor. Lunin, bu nedenle Real Madrid'den ayrılmayı planlıyor.
FENERBAHÇE DEVREDE
İspanya'dan Fichajes'te yer alan habere göre, Fenerbahçe, 26 yaşındaki file bekçisi ile ilgileniyor.
TURU GEÇERSE LUNIN!
Lunin'i önemli bir hedef olarak Fenerbahçe'nin, Şampiyonlar Ligi'nde play-off turunu geçmesinin ardından transfer için önemli adımlar atmaya hazır olduğu yazıldı.
OPSİYONLU KİRALIK
Fenerbahçe'nin ilk etapta Lunin için planının satın alma opsiyonlu kiralama şeklinde olabileceği kaydedildi. İspanya'da kalmaya da kapıyı kapatmayan Lunin için Jose Mourinho ile çalışmanın da önemli bir etken olabileceği belirtildi.
COME TO FENERBAHÇE
Fenerbahçe taraftarları, Ukraynalı kalecinin Instagram gönderilerinin altına "Come To Fenerbahçe" yorumu atmaya başladı. Lunin, Instagram yorumlarını sınırlandırdı.
REAL MADRID İLE SÖZLEŞMESİ
Güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösterilen Lunin'in, Real Madrid ile sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.
