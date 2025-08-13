13 Ağustos
Başakşehir-Viking
1-1
13 Ağustos
PSG-Tottenham
0-029'
13 Ağustos
Huddersfield -Leicester City
0-044'
13 Ağustos
Bolton Wanderers-Sheffield Wednesday
1-245'
13 Ağustos
Barnsley-Fleetwood Town
1-045'
13 Ağustos
Cheltenham Town-Exeter City
1-045'
13 Ağustos
Birmingham City-Sheffield United
1-030'
13 Ağustos
Aarau-Bellinzona
1-0
14 Ağustos
Universidad de Chile-Independiente
03:30
14 Ağustos
Flamengo-Internacional
03:30
13 Ağustos
FC Orenburg-FK Akhmat
2-1
13 Ağustos
PFC Sochi-Samara
6-4
13 Ağustos
Lokomotiv Moscow-Baltika
2-0
13 Ağustos
Dinamo Moscow-FC Krasnodar
0-383'

Fenerbahçe'ye yeni kaleci: Andriy Lunin!

Fenerbahçe, Real Madrid'den ayrılmayı düşünen Ukraynalı kaleci Andriy Lunin ile ilgileniyor.

13 Ağustos 2025

Fenerbahçe'ye yeni kaleci: Andriy Lunin!
Real Madrid forması giyen Andriy Lunin, İspanyol devinden ayrılmayı düşünüyor.

Real Madrid'de Thibaut Courtois'in gölgesinde kalan Ukraynalı eldiven, düzenli bir şekilde 11'de oynamak ve kendisini göstermek istiyor. Lunin, bu nedenle Real Madrid'den ayrılmayı planlıyor.

FENERBAHÇE DEVREDE


İspanya'dan Fichajes'te yer alan habere göre, Fenerbahçe, 26 yaşındaki file bekçisi ile ilgileniyor.

TURU GEÇERSE LUNIN!

Lunin'i önemli bir hedef olarak Fenerbahçe'nin, Şampiyonlar Ligi'nde play-off turunu geçmesinin ardından transfer için önemli adımlar atmaya hazır olduğu yazıldı.

OPSİYONLU KİRALIK

Fenerbahçe'nin ilk etapta Lunin için planının satın alma opsiyonlu kiralama şeklinde olabileceği kaydedildi. İspanya'da kalmaya da kapıyı kapatmayan Lunin için Jose Mourinho ile çalışmanın da önemli bir etken olabileceği belirtildi.

COME TO FENERBAHÇE

Fenerbahçe taraftarları, Ukraynalı kalecinin Instagram gönderilerinin altına "Come To Fenerbahçe" yorumu atmaya başladı. Lunin, Instagram yorumlarını sınırlandırdı.

REAL MADRID İLE SÖZLEŞMESİ

Güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösterilen Lunin'in, Real Madrid ile sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor. 

 
