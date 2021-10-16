Fenerbahçe'ye Trabzon'da tepki!

Fenerbahçe kafilesine Trabzon'da bir kişi tepki gösterdi. İşte ayrıntılar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'ye Trabzon'da tepki!
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16 Ekim 2021 20:55
Süper Lig'de Trabzonspor ile Fenerbahçe karşılaşacağı maç öncesinde sarı-lacivertli kafile, Trabzon'a geldi.

Polis ekiplerince geniş güvenlik önlemi alındı. Fenerbahçe kafilesinin otobüsten inişi esnasında bir vatandaş, "Burası Trabzon, Rize değil" şeklinde tepki gösterdi.

Fenerbahçe kafilesinde yer alanlar "Terbiyesizlik yapma işine bak" yanıtını verdi.




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