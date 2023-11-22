'nin 12.3 milyon Euro'ya sezon başında Hoffenheim'a sattığı, performansıyla hayal kırıklığı yaşattı. Alman temsilcisi de Szalai'yiFenerbahçe'nin stoper arayışlarını fırsat bilen menajerler ise deneyimli sol stoperi eski takımına önermeye hazırlanıyor.İstanbul'u çok seven Szalai'nin bu transfere sıcak bakacağı öğrenilirken Fenerbahçe, oyuncunun formsuz oluşu sebebiyle kiralama bedeli olmadan veya çok düşük bir ücretle teklif yapmayı planlıyor.Öte yandan Fenerbahçe yönetimi,veile de yollarını ayırmak istiyor. Gelen her teklif değerlendirilmeye alınacak.