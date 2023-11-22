Fenerbahçe'nin 12.3 milyon Euro'ya sezon başında Hoffenheim'a sattığı Attila Szalai, performansıyla hayal kırıklığı yaşattı. Alman temsilcisi de Szalai'yi satın alma opsiyonu koyarak kiralamak istiyor.
"SZALAI'Yİ GERİ İSTER MİSİNİZ?"
Fenerbahçe'nin stoper arayışlarını fırsat bilen menajerler ise deneyimli sol stoperi eski takımına önermeye hazırlanıyor.
FENERBAHÇE'NİN PLANI
İstanbul'u çok seven Szalai'nin bu transfere sıcak bakacağı öğrenilirken Fenerbahçe, oyuncunun formsuz oluşu sebebiyle kiralama bedeli olmadan veya çok düşük bir ücretle teklif yapmayı planlıyor.
Öte yandan Fenerbahçe yönetimi, Serdar Aziz ve Luan Peres ile de yollarını ayırmak istiyor. Gelen her teklif değerlendirilmeye alınacak.
"SZALAI'Yİ GERİ İSTER MİSİNİZ?"
Fenerbahçe'nin stoper arayışlarını fırsat bilen menajerler ise deneyimli sol stoperi eski takımına önermeye hazırlanıyor.
FENERBAHÇE'NİN PLANI
İstanbul'u çok seven Szalai'nin bu transfere sıcak bakacağı öğrenilirken Fenerbahçe, oyuncunun formsuz oluşu sebebiyle kiralama bedeli olmadan veya çok düşük bir ücretle teklif yapmayı planlıyor.
Öte yandan Fenerbahçe yönetimi, Serdar Aziz ve Luan Peres ile de yollarını ayırmak istiyor. Gelen her teklif değerlendirilmeye alınacak.