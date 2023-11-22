Fenerbahçe'ye Szalai önerisi: "Geri ister misiniz?"

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Hoffenheim'da bekleneni veremeyen Macar savunmacı Attila Szalai'yi menajerler Fenerbahçe'ye öneriyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
Abone Ol
Fenerbahçe'ye Szalai önerisi: 'Geri ister misiniz?'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Kasım 2023 10:17
Fenerbahçe'nin 12.3 milyon Euro'ya sezon başında Hoffenheim'a sattığı Attila Szalai, performansıyla hayal kırıklığı yaşattı. Alman temsilcisi de Szalai'yi satın alma opsiyonu koyarak kiralamak istiyor.

 

"SZALAI'Yİ GERİ İSTER MİSİNİZ?"

Fenerbahçe'nin stoper arayışlarını fırsat bilen menajerler ise deneyimli sol stoperi eski takımına önermeye hazırlanıyor.

FENERBAHÇE'NİN PLANI

İstanbul'u çok seven Szalai'nin bu transfere sıcak bakacağı öğrenilirken Fenerbahçe, oyuncunun formsuz oluşu sebebiyle kiralama bedeli olmadan veya çok düşük bir ücretle teklif yapmayı planlıyor.



Öte yandan Fenerbahçe yönetimi, Serdar Aziz ve Luan Peres ile de yollarını ayırmak istiyor. Gelen her teklif değerlendirilmeye alınacak. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery