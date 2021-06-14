Fenerbahçe'ye Michael Frey piyangosu!

Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, bir yandan da kadrosunda düşünmediği isimlerin takımdan ayrılması için yoğun mesai harcıyor.Büyük umutlarla transfer edilmesine karşın sarı-lacivertli takımda isteneni veremeyen Michael Frey'e Standard Liege ile Hamburg talip oldu.Belçika ekibinin, kiralık oynadığı Beveren'de sezonu 17 gol+4 asistle tamamlayan İsviçreli golcü için Fenerbahçe'ye teklif yapmaya hazırlandığı ifade edildi.Hamburg'un da 26 yaşındaki golcünün bağlı olduğu menajerlik şirketinden bilgi aldığı kaydedildi.Michael Frey'in satışından en az 2-3 milyon euro gelir bekleniyor.26 yaşındaki forvet, Beveren formasıyla geçen sezon 32 maça çıktı ve 17 gol atıp 4 de asist yaptı.