Fenerbahçe'ye Michael Frey piyangosu!

Fenerbahçe'nin sezon başında Beveren'e kiraladığı İsviçreli golcü Michael Frey, paylaşılamıyor. Bu sezon 17 gol 4 asistle oynayan ve yıldızını parlatan Michael Frey'e Standard Liege ve Hamburg talip oldu.

, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'ye Michael Frey piyangosu!
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14 Haziran 2021 12:14
Michael Frey
Michael Frey
Fenerbahçe
Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, bir yandan da kadrosunda düşünmediği isimlerin takımdan ayrılması için yoğun mesai harcıyor.

Büyük umutlarla transfer edilmesine karşın sarı-lacivertli takımda isteneni veremeyen Michael Frey'e Standard Liege ile Hamburg talip oldu.

Belçika ekibinin, kiralık oynadığı Beveren'de sezonu 17 gol+4 asistle tamamlayan İsviçreli golcü için Fenerbahçe'ye teklif yapmaya hazırlandığı ifade edildi.

Hamburg'un da 26 yaşındaki golcünün bağlı olduğu menajerlik şirketinden bilgi aldığı kaydedildi.

Michael Frey'in satışından en az 2-3 milyon euro gelir bekleniyor.

26 yaşındaki forvet, Beveren formasıyla geçen sezon 32 maça çıktı ve 17 gol atıp 4 de asist yaptı.




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