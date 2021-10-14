Fenerbahçe'ye Kim Min-Jae müjdesi

Fenerbahçe'ye Trabzonspor maçı öncesi Kim Min-Jae'den olumlu haber geldi.



Km Min-Jae, önceki akşam Güney Kore formasıyla Iran karşısına çıktı. 24 yaşındaki stoper, girdiği 5 ikili mücadeleyi de kazandı, 1 top kaptı, 6 atak uzaklaştırdı ve 4 pas arası yaptı. 1-1 biten maçın en iyilerinden biri olan Kim, karşılaşma sonrasında Tahran'dan direkt İstanbul'a gelmek için Güney Koreli yetkililerden izin istedi.



Bu talebi olumlu karşılanan yıldız futbolcu, böylece doğrudan Türkiye'ye geldi. Kim, bu sayede hem binlerce kilometre yolculuktan kurtuldu hem de 1 gün erken takıma katılma şansı elde etti.





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