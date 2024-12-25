Fenerbahçe'ye İtalya'dan transfer önerisi: Kolasinac

İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta forması giyen Sead Kolasinac, Fenerbahçe'ye önerildi ancak Sarı-Lacivertliler bu öneriye sıcak bakmadı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe'ye İtalya'dan transfer önerisi: Kolasinac
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25 Aralık 2024 17:15
Süper Lig'de 13 Ocak'ta başlayacak olan devre arası transfer dönemi öncesinde Fenerbahçe çalışmalarını sürdürüyor.

Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta forması giyen Sead Kolasinac, Fenerbahçe'ye önerildi.

Haberde, bu transferin şu an için gündemde olmadığı ve Sarı-Lacivertliler'in teklife sıcak bakmadığı belirtildi.

BU SEZON KOLASINAC

31 yaşındaki Boşnak savunmacı, bu sezon Atalanta formasıyla çıktığı 18 resmi maçta 1 gol, 3 asistlik katkı verdi.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Öte yandan savunma hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, stoper bölgesi için 4-5 ayrı isimle görüşüyor.

Bu bölgeye 2 takviye yapılabilir. Yönetim takıma fayda verecek en doğru isimler için görüşmelerini sürdürüyor.  

 
 

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