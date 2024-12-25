Süper Lig'de 13 Ocak'ta başlayacak olan devre arası transfer dönemi öncesinde Fenerbahçe çalışmalarını sürdürüyor.
Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta forması giyen Sead Kolasinac, Fenerbahçe'ye önerildi.
Haberde, bu transferin şu an için gündemde olmadığı ve Sarı-Lacivertliler'in teklife sıcak bakmadığı belirtildi.
BU SEZON KOLASINAC
31 yaşındaki Boşnak savunmacı, bu sezon Atalanta formasıyla çıktığı 18 resmi maçta 1 gol, 3 asistlik katkı verdi.
GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR
Öte yandan savunma hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, stoper bölgesi için 4-5 ayrı isimle görüşüyor.
Bu bölgeye 2 takviye yapılabilir. Yönetim takıma fayda verecek en doğru isimler için görüşmelerini sürdürüyor.
Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta forması giyen Sead Kolasinac, Fenerbahçe'ye önerildi.
Haberde, bu transferin şu an için gündemde olmadığı ve Sarı-Lacivertliler'in teklife sıcak bakmadığı belirtildi.
BU SEZON KOLASINAC
31 yaşındaki Boşnak savunmacı, bu sezon Atalanta formasıyla çıktığı 18 resmi maçta 1 gol, 3 asistlik katkı verdi.
GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR
Öte yandan savunma hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, stoper bölgesi için 4-5 ayrı isimle görüşüyor.
Bu bölgeye 2 takviye yapılabilir. Yönetim takıma fayda verecek en doğru isimler için görüşmelerini sürdürüyor.