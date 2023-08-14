Fenerbahçe'ye iki müjde

Fenerbahçe'ye Gaziantep maçında sakatlanan Becao ve Osayi-Samuel'den müjdeli haber geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'ye iki müjde
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14 Ağustos 2023 15:01
SPORX ÖZEL - Fenerbahçe'ye Gaziantep FK maçında sakatlanan iki futbolcusu Rodrigo Becao ve Bright Osayi-Samuel'den iyi haber geldi.

İki futbolcunun yapılan ayrıntılı MR incelemelerinde ciddi bir bulguya rastlanmadı. İki futbolcunun da 1 hafta içerisinde takıma katılabileceği, Becao'nun durumunun nispeten biraz daha iyi olduğu ortaya çıktı.

Rodrigo Becao'nun durumu yakından takip edilecek, iyileşme durumuna göre ligin ikinci haftasında oynanacak Samsunspor maçında forma giyebilecek ancak en ufak bir şüphede dahi risk alınmayacak.

Fenerbahçe'nin deneyimli hocası İsmail Kartal, bu süreci takım doktorlarıyla birlikte takip edecek.

Öte yandan, her iki futbolcu da Fenerbahçe'nin Maribor ile oynayacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi rövanş maçında forma giyemeyecek.

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