Fenerbahçe'ye Fred'den müjdeli haber geldi. Tedavi sürecine olumlu cevap veren Brezilyalı yıldız, beklenenden erken sahalara dönüyor.
Göztepe deplasmanına götürülen ancak forma giymeyen Fred'in, pazar günkü Rize sınavında sahada olacağı öğrenildi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Fred'in sakatlığı sonrası, "Onu çok özlüyorum" şeklinde bir açıklama yapmıştı. Portekizli teknik adam, Fred'i hazır görmesi halinde Rize'de ilk 11'de sahaya sürecek.
YOKSA KAYIP VAR
Fenerbahçe, Manchester United'dan transfer edilen 31 yaşındaki futbolcunun oynamadığı maçlarda sürekli sorun yaşıyor. Sarı-lacivertliler, orta sahada hem ofansif hem de defansif kimlikleri sergileyebilen, takımın pas ve tempo merkezi olan Fred yokken çıktığı maçlarda istediği sonuçları alamadı. Fred transferinden bu yana 20 maçı kaçırdı. Fenerbahçe, bu maçlarda 10 galibiyet, 5 yenilgi ve 5 beraberlik aldı.
Göztepe deplasmanına götürülen ancak forma giymeyen Fred'in, pazar günkü Rize sınavında sahada olacağı öğrenildi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Fred'in sakatlığı sonrası, "Onu çok özlüyorum" şeklinde bir açıklama yapmıştı. Portekizli teknik adam, Fred'i hazır görmesi halinde Rize'de ilk 11'de sahaya sürecek.
YOKSA KAYIP VAR
Fenerbahçe, Manchester United'dan transfer edilen 31 yaşındaki futbolcunun oynamadığı maçlarda sürekli sorun yaşıyor. Sarı-lacivertliler, orta sahada hem ofansif hem de defansif kimlikleri sergileyebilen, takımın pas ve tempo merkezi olan Fred yokken çıktığı maçlarda istediği sonuçları alamadı. Fred transferinden bu yana 20 maçı kaçırdı. Fenerbahçe, bu maçlarda 10 galibiyet, 5 yenilgi ve 5 beraberlik aldı.