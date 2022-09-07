Spor Toto Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe ile ilgili transfer iddiaları devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin, Reims forması giyen Nathanael Mbuku'yu transfer etmek istediği ve anlaşmanın kıyısından dönüldüğü iddia edildi.
FENERBAHÇE'YE TRANSFERİ OLMADI
Fransız basını, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Mbuku için Reims ile Fenerbahçe'nin anlaştığını ancak; bu transferin gerçekleşmeyeceğini öne sürdü.
4 MİLYON EURO BEDEL ÖNERİLDİ
İki kulüp arasındaki görüşmelerde Fenerbahçe'nin 4 milyon euro bedel karşılığında Fransız ekibiyle el sıkıştığı belirtilirken, oyuncunun ise bu transfere soğuk baktığı ifade edildi.
'HALEN TÜRK EKİPLERİNE SATILABİLİR'
Öte yandan Türkiye'de transfer döneminin 8 Eylül Perşembe günü kapandığı ve Reims ekibinin halen oyuncuyu Süper Lig ekiplerine satabileceği hatırlatıldı.
TRANSFER DEĞERİ VE PERFORMANSI
Demoktratik Kongo ve Fransa vatandaşlığı bulunan 1.70 boyundaki futbolcuya Transfermarkt verilerine göre 8 milyon euro değer biçiliyor. 20 yaşındaki futbolcu geçen sezon Reims ekibinde 34 maçta 4 gol 1 asist üretti. Fransa U21 Takımı'nda dikkati çeken Mbuku sol açık, sağ açık ve 10 numara pozisyonlarında oynayabiliyor.
FENERBAHÇE'YE TRANSFERİ OLMADI
Fransız basını, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Mbuku için Reims ile Fenerbahçe'nin anlaştığını ancak; bu transferin gerçekleşmeyeceğini öne sürdü.
4 MİLYON EURO BEDEL ÖNERİLDİ
İki kulüp arasındaki görüşmelerde Fenerbahçe'nin 4 milyon euro bedel karşılığında Fransız ekibiyle el sıkıştığı belirtilirken, oyuncunun ise bu transfere soğuk baktığı ifade edildi.
'HALEN TÜRK EKİPLERİNE SATILABİLİR'
Öte yandan Türkiye'de transfer döneminin 8 Eylül Perşembe günü kapandığı ve Reims ekibinin halen oyuncuyu Süper Lig ekiplerine satabileceği hatırlatıldı.
TRANSFER DEĞERİ VE PERFORMANSI
Demoktratik Kongo ve Fransa vatandaşlığı bulunan 1.70 boyundaki futbolcuya Transfermarkt verilerine göre 8 milyon euro değer biçiliyor. 20 yaşındaki futbolcu geçen sezon Reims ekibinde 34 maçta 4 gol 1 asist üretti. Fransa U21 Takımı'nda dikkati çeken Mbuku sol açık, sağ açık ve 10 numara pozisyonlarında oynayabiliyor.
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