FENERBAHÇE'YE TRANSFERİ OLMADI

4 MİLYON EURO BEDEL ÖNERİLDİ

'HALEN TÜRK EKİPLERİNE SATILABİLİR'

TRANSFER DEĞERİ VE PERFORMANSI

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe ile ilgili transfer iddiaları devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin, Reims forması giyen Nathanael Mbuku'yu transfer etmek istediği ve anlaşmanın kıyısından dönüldüğü iddia edildi.Fransız basını, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Mbuku için Reims ile Fenerbahçe'nin anlaştığını ancak; bu transferin gerçekleşmeyeceğini öne sürdü.İki kulüp arasındaki görüşmelerde Fenerbahçe'nin 4 milyon euro bedel karşılığında Fransız ekibiyle el sıkıştığı belirtilirken, oyuncunun ise bu transfere soğuk baktığı ifade edildi.Öte yandan Türkiye'de transfer döneminin 8 Eylül Perşembe günü kapandığı ve Reims ekibinin halen oyuncuyu Süper Lig ekiplerine satabileceği hatırlatıldı.Demoktratik Kongo ve Fransa vatandaşlığı bulunan 1.70 boyundaki futbolcuya Transfermarkt verilerine göre 8 milyon euro değer biçiliyor. 20 yaşındaki futbolcu geçen sezon Reims ekibinde 34 maçta 4 gol 1 asist üretti. Fransa U21 Takımı'nda dikkati çeken Mbuku sol açık, sağ açık ve 10 numara pozisyonlarında oynayabiliyor.