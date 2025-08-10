10 Ağustos
Rizespor-Göztepe
0-3
10 Ağustos
Eyüpspor-Konyaspor
0-230'
10 Ağustos
Bandırmaspor-Sakaryaspor
1-1
10 Ağustos
Boluspor-Belediye Vanspor
2-3
10 Ağustos
Bodrum FK-Pendikspor
0-028'
10 Ağustos
Ahlatçı Çorum FK-Amed Sportif
0-029'
10 Ağustos
PEC Zwolle-FC Twente
1-0
10 Ağustos
Ajax-Telstar
2-0
10 Ağustos
Alkmaar-FC Groningen
4-1
10 Ağustos
FC Utrecht-Heracles
4-0
10 Ağustos
Bochum-Elversberg
2-0
10 Ağustos
Hertha Berlin-Karlsruher SC
0-0
10 Ağustos
Holstein Kiel-Arminia Bielefeld
0-2
10 Ağustos
RAAL La Louviere-Sporting Charleroi
1-0
10 Ağustos
Anderlecht-Zulte Waregem
2-3
10 Ağustos
Standard Liege-Genk
2-1
10 Ağustos
Royal Antwerp-OH Leuven
2-085'
10 Ağustos
C.Palace-Liverpool
5-4

Fenerbahçe'ye Florentino Luis transferinde rakip!

Roma, Fenerbahçe'nin de gündeminde olan Benfica'nın orta sahası Florentino Luis ile ilgileniyor.

calendar 10 Ağustos 2025 00:50
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'ye Florentino Luis transferinde rakip!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Serie A ekiplerinden Roma, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Orta saha arayışlarını sürdüren İtalyan ekibinin, Benfica'nın orta sahası Florentino Luis ile ilgilendiği öne sürüldü.

Romano'nun aktardığına göre, Roma, orta saha adayları listesine 25 yaşındaki Portekizliyi ekledi.

FENERBAHÇE İLE İSMİ GEÇTİ

Yıldız orta saha ile Fenerbahçe'nin de ilgilendiği kaydedilmişti.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon 45 maçta forma giyen Portekizli yıldız, 2 gol ve 1 asist kaydetti. 25 yaşındaki orta sahanın 20 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
2 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
3 Konyaspor 1 1 0 0 2 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
7 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
8 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
9 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
10 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
11 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
12 Kocaelispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Trabzonspor 0 0 0 0 0 0 0
14 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
15 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 0 2 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
