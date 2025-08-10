Fenerbahçe'ye Florentino Luis transferinde rakip!

Serie A ekiplerinden Roma, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Orta saha arayışlarını sürdüren İtalyan ekibinin, Benfica'nın orta sahası Florentino Luis ile ilgilendiği öne sürüldü.



Romano'nun aktardığına göre, Roma, orta saha adayları listesine 25 yaşındaki Portekizliyi ekledi.



FENERBAHÇE İLE İSMİ GEÇTİ



Yıldız orta saha ile Fenerbahçe'nin de ilgilendiği kaydedilmişti.



PERFORMANSI



Geçtiğimiz sezon 45 maçta forma giyen Portekizli yıldız, 2 gol ve 1 asist kaydetti. 25 yaşındaki orta sahanın 20 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor.