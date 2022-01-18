Fenerbahçe'ye Ferreira transferinde dişli rakip!

Ara transfer döneminde kadrosuna kanat takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, Gremio'dan Ferreira'yı gündemine almıştı. Brezilya basınında yer alan habere göre; 24 yaşındaki yıldıza bir talip daha çıktı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; EPA
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Fenerbahçe'ye Ferreira transferinde dişli rakip!
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18 Ocak 2022 12:05
Süper Lig'de zirve yarışından kopan Fenerbahçe, gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için kolları şimdiden sıvadı. Ara transferde kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-lacivertliler, listesine birçok ismi aldı.

Bu sezon kanatlardan beklediği katkıyı alamayan Kanarya, bu bölgeye takviye yapmak için girişimlerini sürdürürken, gündemine Gremio'nun yıldızı Ferreira'yı almıştı.

24 yaşındaki sol kanat oyuncusuyla yakından ilgilenen Fenerbahçe'ye bu transferde dişli bir rakip çıktı. Brezilya basını, Flamengo'nun da Ferreira'yı kadrosuna katmak istediğini yazdı.

Brezilya basınında yer alan habere göre; Kenedy'nin ayrılışı ve Michael'in de Al Hilal'e transfer olmasının beklendiği Flamengo'da rota Ferreira'ya çevrildi.

Haberde; Ferreira ile Fenerbahçe'nin de ilgilendiğine yer verilirken, transferdeki son durumun önümüzdeki günlerde netlik kazanacağı ifade edildi. 

 

 

 

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