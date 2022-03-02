Fenerbahçe'nin deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 yendiği maçta galibiyet golü içinde aksiyonda olan Enner Valencia ardından sakatlık yaşamıştı.



Ceza alanı içinde bileğini tutan Ekvadorlu oyuncunun ilk kontrolleri yapıldı. 32 yaşındaki hücumcunun üst adalesinde kanama ve zorlanma tespit edildi. Yıldız ismin Trabzonspor ile oynanacak derbi maçta forma giymesinin zor olduğu kaydedildi.



BU SEZONKİ PERFORMANSI



Bu sezon 26 resmi karşılaşmada 10 gol atarken 5 de asist yaptı.









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