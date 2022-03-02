Fenerbahçe'ye Enner Valencia'dan kötü haber

Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçında sakatlık yaşayan Enner Valencia'nın Trabzonspor ile oynanacak derbi maçta forma giymesinin zor olduğu kaydedildi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'ye Enner Valencia'dan kötü haber
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02 Mart 2022 10:31
Enner Remberto Valencia Lastra
Enner Remberto Valencia Lastra
Fenerbahçe
Fenerbahçe'nin deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 yendiği maçta galibiyet golü içinde aksiyonda olan Enner Valencia ardından sakatlık yaşamıştı.

Ceza alanı içinde bileğini tutan Ekvadorlu oyuncunun ilk kontrolleri yapıldı. 32 yaşındaki hücumcunun üst adalesinde kanama ve zorlanma tespit edildi. Yıldız ismin Trabzonspor ile oynanacak derbi maçta forma giymesinin zor olduğu kaydedildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon 26 resmi karşılaşmada 10 gol atarken 5 de asist yaptı.

 

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