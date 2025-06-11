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Fenerbahçe'ye En Nesyri müjdesi!

Fenerbahçe'nin sezon başında 19.5 milyon euroya transfer ettiği Youssef En-Nesyri, Suudi ekiplerinin radarında.

calendar 11 Haziran 2025 08:29
Haber: Fotomaç, Fotoğraf: X.com
Fenerbahçe'ye En Nesyri müjdesi!
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Fenerbahçe'nin sezon başında İspanyol ekibi Sevilla'dan 19 milyon 500 bin euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Youssef En-Nesyri, yol ayrımında.

Bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 52 maçta 30 gol 7 asistlik performans ortaya koyan Faslı oyuncu, özellikle Suudi ekiplerinin gözdesi haline geldi. Şampiyonluğu Al-İttihad'a kaptıran Al-Hilal ile bu sezon Pro Lig'e yükselen Neom SC, En-Nesyri için harekete geçti.

Sarı-lacivertliler, En-Neysri için devre arasında gelen 35 milyon euroluk teklifleri kabul etmemişti. Şimdi ise aynı miktarda teklif gelmesi halinde kabul edilecek ve 35 milyon euronun altında bir miktara ise bırakılmayacak.


Faslı oyuncunun ismi İngiliz ekipleri; Fulham ve Aston Villa'yla da anılmıştı. En-Nesyri'nin satılması halinde dünya çapında üst düzey bir santrfor kadroya katılacak.

EYÜPSPOR MAÇINDA KARARINI VERDİ

En-Nesyri, iç sahada oynanan Eyüpspor maçında gol attıktan sonra ıslıklanmış ve ardından taraftarlara tepki göstermişti. Bu maçtan sonra yönetime ayrılmak istediğini ileten Faslı oyuncu, gelen en iyi teklifi kabul etmeyi planlıyor.


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