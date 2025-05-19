Fenerbahçe'ye Dursun Özbek'li 5 yıldız göndermesi

Galatasaray'ın 25. şampiyonluğa ulaşması ve 5. yıldızı elde etmesinin ardından Dursun Özbek cephesinden dikkat çeken bir hareket geldi.
Sarı-kırmızılı takımın başkanı Dursun Özbek'in Beşiktaş'taki otelinin çevresine "Onlar 4. yıldızı takmadan, biz 5.'yi taktık." pankartı asıldı.
Öte yandan Galatasaraylı taraftarlar, pankartın altında toplanarak şampiyonluğu kutladı.
DURSUN ÖZBEK'TEN AÇIKLAMA
Öte yandan şampiyonluk sonrası kutlamalar sırasında pankartın sorulması üzerine Dursun Özbek "2017'de söyledim. O verdiğim sözü bugün tutmanın gururunu yaşıyorum. Hayırlı olsun 5. yıldız. Herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.
Sarı-kırmızılı takımın başkanı Dursun Özbek'in Beşiktaş'taki otelinin çevresine "Onlar 4. yıldızı takmadan, biz 5.'yi taktık." pankartı asıldı.
Öte yandan Galatasaraylı taraftarlar, pankartın altında toplanarak şampiyonluğu kutladı.
DURSUN ÖZBEK'TEN AÇIKLAMA
Öte yandan şampiyonluk sonrası kutlamalar sırasında pankartın sorulması üzerine Dursun Özbek "2017'de söyledim. O verdiğim sözü bugün tutmanın gururunu yaşıyorum. Hayırlı olsun 5. yıldız. Herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.
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