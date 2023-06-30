Fenerbahçe'ye Becao için zorlu rakip

İsimi uzun süredir Fenerbahçe ile anılan Udineseli stoper Rodrigo Becao'ya Atalanta da talip oldu.
La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Merih Demiral'ın gönderilmesi yönünde bir rapor sunan Atalanta Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini, yerine Becao'nun transfer edilmesini istedi. Atalanta'nın bu transferi 8-10 milyon euro aralığında bir bonservis bedeliyle bitirmeyi hedeflediği de vurgulandı.
Becao ile ilgilenen diğer kulüplerin Fenerbahçe ve Torino'nun olduğu; Fenerbahçe'nin 7 milyon euro'luk teklifle şu ana kadarki en yüksek rakamı sunduğu da belirtildi.
GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI
Becao geçtiğimiz sezon İtalya Serie A'da 28 karşılaşmada görev aldı. Bu müsabakalarda 2 gol ve 1 asistlik katkı verdi.
1.91 boyundaki savunmacı, agresif futboluyla dikkat çekiyor. Rodrigo Becao'nun Udinese'deki sözleşmesi 2024 yılında sona erecek. Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor.
La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Merih Demiral'ın gönderilmesi yönünde bir rapor sunan Atalanta Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini, yerine Becao'nun transfer edilmesini istedi. Atalanta'nın bu transferi 8-10 milyon euro aralığında bir bonservis bedeliyle bitirmeyi hedeflediği de vurgulandı.
Becao ile ilgilenen diğer kulüplerin Fenerbahçe ve Torino'nun olduğu; Fenerbahçe'nin 7 milyon euro'luk teklifle şu ana kadarki en yüksek rakamı sunduğu da belirtildi.
GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI
Becao geçtiğimiz sezon İtalya Serie A'da 28 karşılaşmada görev aldı. Bu müsabakalarda 2 gol ve 1 asistlik katkı verdi.
1.91 boyundaki savunmacı, agresif futboluyla dikkat çekiyor. Rodrigo Becao'nun Udinese'deki sözleşmesi 2024 yılında sona erecek. Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor.
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