Fenerbahçe'ye Becao için zorlu rakip

Rodrigo Becao için uzun süredir temaslarını sürdüren Fenerbahçe'ye Atalanta rakip oldu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Fenerbahçe'ye Becao için zorlu rakip
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30 Haziran 2023 16:14
Son güncelleme 30 Haziran 2023 16:15
İsimi uzun süredir Fenerbahçe ile anılan Udineseli stoper Rodrigo Becao'ya Atalanta da talip oldu.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Merih Demiral'ın gönderilmesi yönünde bir rapor sunan Atalanta Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini, yerine Becao'nun transfer edilmesini istedi. Atalanta'nın bu transferi 8-10 milyon euro aralığında bir bonservis bedeliyle bitirmeyi hedeflediği de vurgulandı.

Becao ile ilgilenen diğer kulüplerin Fenerbahçe ve Torino'nun olduğu; Fenerbahçe'nin 7 milyon euro'luk teklifle şu ana kadarki en yüksek rakamı sunduğu da belirtildi.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Becao geçtiğimiz sezon İtalya Serie A'da 28 karşılaşmada görev aldı. Bu müsabakalarda 2 gol ve 1 asistlik katkı verdi.

1.91 boyundaki savunmacı, agresif futboluyla dikkat çekiyor. Rodrigo Becao'nun Udinese'deki sözleşmesi 2024 yılında sona erecek. Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor.

 

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