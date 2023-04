Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, sahasında İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'ndaki maç 3-3 sona erdi.Fenerbahçe'nin gollerini 25 ve 51'de Arda Güler ile 71'de Joao Pedro attı. İstanbulspor'un golleri ise 57'de penaltıdan ve 66. dakikada Valon Ethemi ve 90+6. dakikada Eze'den geldi.Bu sonucun ardından Fenerbahçe, 64 puana yükseldi. Sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın puan kaybettiği haftayı iyi değerlendiremedi. İstanbulspor 29 puana yükseldi.Fenerbahçe, gelecek hafta Sivasspor deplasmanına gidecek. İstanbulspor, sahasında Giresunspor ile karşılaşacak.1. (29-70) Galatasaray2. (29-64) Fenerbahçe3. (30-62) Beşiktaş4. (30-57) Adana DemirsporSpor Toto Süper Lig'in 31. haftasında İstanbulspor'u konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus son oynadıkları Medipol Başakşehir maçına göre ilk 11'inde 5 değişiklik yaptı.Portekizli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada son maçta ilk 11'de oynattığı Jayden Oosterwolde, Willian Arao, Miguel Crespo, Diego Rossi ve İrfan Can Kahveci'yi yedek soyundurdu.68 yaşındaki çalıştırıcı, bu isimlerin yerine ise Ezgjan Alioski, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Emre Mor ve Joao Pedro'yu ilk 11'e sürdü.Tecrübeli teknik adam, Ertuğrul Çetin, Bright Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Luan Peres, Jayden Oosterwolde, İrfan Can Kahveci, Willian Arao, Miguel Crespo, Diego Rossi ve Serdar Dursun'u ise yedek soyundurdu.İstanbulspor karşısında kalede İrfan Can Eğribayat'ı oynatan Jesus, savunma dörtlüsünde Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydın, Attila Szalai ve Ezgjan Alioski'yi görevlendirdi. Orta ikilide İsmail Yüksek-Mert Hakan Yandaş tercihini kullanan Portekizli teknik adam, kanatları Arda Güler ve Emre Mor'a teslim etti. Deneyimli çalıştırıcı, gol yollarında ise Joao Pedro ile Enner Valencia'ya güvendi.Fenerbahçe, İstanbulspor maçında 7 oyuncusundan faydalanamadı.Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Lincoln Henrique, Miha Zajc, Michy Batshuayi ve Gustavo Henrique İstanbulspor'a karşı forma giyemedi.Bu isimlerin yanı sıra sakatlığını atlatan ancak henüz hazır olmayan Joshua King de İstanbulspor maçı kadrosuna giremedi.Nazım Sangare ise teknik heyet kararıyla kadroda yer almadı.Fenerbahçe Alagöz Holding, İstanbulspor maçı öncesinde tribünleri selamladı.Avrupa Şampiyonluğuna ulaşan kadın basketbolculara, sarı-lacivertli tribünlerden yoğun sevgi gösterisinde bulunuldu.Basketbolcular sahaya "Dünyanın En Büyük Spor Kulübü Fenerbahçe" yazılı pankartla çıktı.Fenerbahçe'nin deneyimli stoperi Luan Peres, yaklaşık 3 ay sonra kadroda yer aldı.Sezon boyunca yaşadığı uzun süreli sakatlıklar sebebiyle formasından uzak kalan 28 yaşındaki oyuncu, son olarak 2 Şubat tarihinde Adana Demirspor'a karşı kadroda yer almış fakat süre alamamıştı.Brezilyalı savunmacı, sarı-lacivertli formayı ise son olarak 29 Ocak tarihinde Kasımpaşa müsabakasında giymişti.Luan Peres, 2 ay 22 gün sonra yeniden kadroya girmeyi başardı.Fenerbahçeli taraftarlar, İstanbulspor maçına yoğun ilgi gösterdi.Karşılaşmadan saatler öncesinde stat civarında toparlanan taraftarlar, futbolcuları tek tek tribünlere çağırarak sevgi gösterisinde bulundu.Fenerbahçe, karşılaşmanın 5. dakikasında Attila Szalai ile öne geçti ancak bu gol iptal edildi. Bu dakikada Arda'nın soldan ortasında, İstanbulspor kalecisi Alp Arda yumrukla topu uzaklaştırmak istedi. Alp Arda'nın uzaklaştırmak istediği top kısa kaldı ve Szalai kafayla topu ağlara gönderdi. Ancak Kadir Sağlam, Szalai'nin kafa vuruşu öncesi Joao Pedro'nun Alp Arda'ya faul yaptığını işaret etti ve golü iptal etti. Kısa bir süre VAR incelemesi sonrası iptal kararı onandı. Fenerbahçeli futbolcular ve tribünler bu karara tepki gösterdi.Fenerbahçe, 22. dakikada yine Attila Szalai ile gole yaklaştı. Bu dakikada kullanılan kornerde kafalardan seken topu önünde bulan Szalai'nin yarım volesi üstten auta gitti.Fenerbahçe, 25. dakikada öne geçti. Ceza sahasında sol çaprazda topla buluşan Emre Mor'un vuruşunu kaleci kurtardı. Dönen topu Arda Güler ağlara gönderdi. Fenerbahçe, bu golle durumu 1-0 yaptı.Fenerbahçe'de 44. dakikada sarı kart gören Emre Mor, cezalı duruma düştü. 25 yaşındaki futbolcu, gelecek haftaki Sivasspor karşılaşmasında takımını yalnız bırakacak.Fenerbahçe, İstanbulspor karşısında soyunma odasına 1-0 önde gitti.Fenerbahçe, 51. dakikada Arda Güler ile farkı 2'ye çıkardı. Sağ çaprazda topla buluşan genç futbolcu, uzak köşeye muhteşem bir plase vurarak kendisinin ve takımının ikinci golünü attı.İstanbulspor'da 52. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Eze, Samet'ten sıyrıldıktan sonra kaleyi düşündü. Eze'nin vuruşu Ferdi'den geri döndü. Eze, pozisyon sırasında elle oynama ve penaltı bekledi. Hakem Kadir Sağlam, önce oyunu sürdürdü. Sağlam, VAR uyarısı sonrası pozisyonu izledi ve penaltı kararı verdi. Kadir Sağlam, bu pozisyonda Ferdi'ye sarı kart gösterdi. İstanbulspor'da penaltıda topun başına geçen Valon Ethemi, 57. dakikada durumu 2-1'e getirdi.İstanbulspor, 66. dakikada durumu eşitledi. Hızlı gelişen atakta sol çaprazda topla buluşan Valon Ethemi'nin şutu Samet'e çarptı ve kaleci İrfan Can'ı yanıltarak ağlara gitti.Fenerbahçe, 2-2'den sonra rakip kalede baskı kurmak istedi. 69. dakikada gelişen atakta Alioski'nin soldan ortasında Enner Valencia'nın kafa vuruşu az farkla dışarıya gitti.Fenerbahçe'de geçen haftanın yıldızı olan Joao Pedro, 71. dakikada durumu 3-2'ye getirdi. Bu dakikada rakip ceza sahasında topla buluşan Enner Valencia, rakibinden sıyrıldı. Valencia, çizgiye yakın noktadan yerden arka direğe pasını verdi. Joao Pedro, kayarak bu topu ağlara gönderdi.Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, 3-2'ye gelen skorun ardından sarı kartı bulunan isimleri oyundan aldı. Sarı-lacivertli takımda Emre Mor ve Samet Akaydın, 75. dakikada oyundan çıktı. İrfan Can Kahveci ve Serdar Aziz oyuna dahil oldu.Fenerbahçe'de 2 gol atan Arda Güler, uzatma dakikalarında kenara geldi. Arda alkışlarla oyundan çıkarken, oyuna Diego Rossi girdi.İstanbulspor, 90+6. dakikada bir kez daha eşitliği yakaladı ve Eze topu ağlara gönderdi.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Fenerbahçe ile İstanbulspor 3-3 berabere kaldı.Karşılaşmaya etkili başlayan ev sahibi ekipte, 22. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda savunmadan seken topa Szalai vole bir vuruş yaptı. Bu oyuncunun şutunda top üstten auta gitti.25. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sol çaprazdan içeri giren Emre Mor'un yerden sert vuruşunda kaleci Alp Arda'nın çeldiği top Arda Güler'in önüne düştü. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.İlk yarı, Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.51. dakikada Fenerbahçe farkı ikiye çıkardı. Sağ çaprazda Mert Hakan Yandaş'ın pasını iyi değerlendiren Arda Güler, ceza sahası yayı önünden soluna çekerek plase şutunu çekti. Meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.Ev sahibinin golünün hemen ardından İstanbulspor geliştirdiği atakla penaltı kazandı. 53. dakikada savunma arkasına sarkan Eze'nin vuruşunda yerden seken top Ferdi Kadıoğlu'nun eline çarptı. Devam kararı veren hakem, VAR'ın çağırması üzerine pozisyonu inceleyip penaltı kararı verdi.57. dakikada İstanbulspor farkı bire indirdi. Penaltı vuruşunu kullanan Ethemi, meşin yuvarlağı kalecinin uzandığı ters köşeden filelere gönderdi: 1-2.66. dakikada İstanbulspor beraberliği yakaladı. Rroca'nın defansın arkasına attığı topla sol çaprazda buluşan Ethemi'nin vuruşunda Samet Akaydın'a çarpan top kaleciyi de yanıltarak üstten ağlara yöneldi: 2-2.69. dakikada Alioski'nin sol çizgiden içeri gönderdiği topa iyi yükselen Valencia kafayla vurdu. Top az farkla yandan auta çıktı.71. dakikada sarı-lacivertliler bir kez daha öne geçti. İsmail Yüksek'in kale önünden ileriye gönderdiği topu kontrol eden Valencia, sol çaprazdan kat ederek ceza sahasına girdi. Savunma oyuncusunu çalımla geçen Velancia'nın uzak direk dibine gönderdiği topa Pedro dokunarak takımı adına üçüncü golü kaydetti: 3-2.90+6. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Sağ kanattan taç atışında topu alan Emir Kaan Gültekin içeri ortaladı. İyi pozisyon alan Eze'nin kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 3-3.Mücadele, 3-3 beraberlikle sonuçlandı.ÜlkerKadir Sağlam, İbrahim Bozbey, Anıl Ustaİrfan Can Eğribayat, Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydın (Dk. 75 Serdar Aziz), Szalai, Ailoski, İsmail Yüksek (Dk. 85 Arao), Mert Hakan Yandaş (Dk. 85 Crespo), Arda Güler (Dk. 90+3 Rossi), Emre Mor (Dk. 75 İrfan Can Kahveci), Valencia, PedroAlp Arda, Okan Erdoğan, Deli, Mehmet Yeşil (Dk. 75 Ertuğrul Ersoy), Duhan Aksu (Dk. 75 Ali Yaşar), Muammer Sarıkaya, Kerem Şen (Dk. 64 Topalli), Loshaj (Dk. 81 Emir Kaan Gültekin), Rroca, Ethemi (Dk. 81 Eyenga-Lokilo), EzeDk. 25 ve 51 Arda Güler, Dk. 71 Pedro (Fenerbahçe), Dk. 57 Ethemi (Penaltıdan) ve 66 Ethemi, Dk. 90+6 Eze (İstanbulspor)Dk. 44 Emre Mor, Dk. 45+2 Samet Akaydın, Dk. 55 Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Dk. 44 Okan Erdoğan, Dk. 86 Ertuğrul Ersoy, Dk. 90+3 Muammer Sarıkaya (İstanbulspor)