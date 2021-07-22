Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Aleix Vidal hamlesi

Fenerbahçe, bonservisi elinde olan Aleix Vidal'e yıllık 2.5 milyon Euro önerdi. Sarı-lacivertliler bu transferde ezeli rakibi Galatasaray ile de rekabet ediyor.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; EPA
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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Aleix Vidal hamlesi
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22 Temmuz 2021 11:40
Gökhan Gönül'ün ayrılmasının ardından sağ bek arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, bu bölge için Aleix Vidal ile temasa geçti. Portekiz'in O Jogo gazetesi, Benfica'nın transfer listesinde yer alan 31 yaşındaki futbolcunun sarı-lacivertlilerin de gündeminde olduğunu yazdı.

Fenerbahçe, tecrübeli futbolcuya 2 + 1 yıllık sözleşme ve yıllık 2.5 milyon Euro ücret önerdi. Başarılı sağ bek, geçtiğimiz sezon Sevilla'da 12 maça çıkmış ve 1 asist yapmıştı.

GALATASARAY DA BASTIRIYOR

Fenerbahçe'nin istediği Aleix Vidal'i Galatasaray'ın da transfer etmek istediği belirtildi. Sarı-lacivertliler, Teknik Direktör Vitor Pereira'nın "Mutlaka kadromuzda olmalı" dediği Vidal ve menajeriyle görüşmelerini sıklaştırdı.

Başkan Ali Koç ve yöneticiler, bu oyuncuya bir an önce imza attırarak ezeli rakibine kaptırmanın önüne geçmeyi hedefliyor. Bir dönem Barcelona forması da giyen sağ bekin yanıtı bekleniyor.




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