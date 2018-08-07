Fenerbahçe ve Benfica'nın transfer savaşı

RAKAMI AZ BULDU

Fenerbahçe ile Benfica, Devler Ligi için sahada kozlarını paylaşacak. Ancak bundan önce iki ekip transferde karşı karşıya geldi. Phillip Cocu'nun kadroda görmek istediği Ramires için Sarı-Lacivertliler harekete geçerek oyuncu ve menaceriyle temas kurmuştu.Yüz yüze görüşme için, başarılı orta saha oyuncusunun, kulübü Jiangsu ile olan sözleşmesini fesh etmesi bekleniyor. Tecrübeli yıldızın bu hafta boşa çıkması bekleniyor. Orta saha için Gabriel Pires ve James Lea-Siliki girişimlerinden sonuç alamayan Benfica da Ramires'e kancayı taktı.Portekiz basınına göre Kırmızı- Beyazlılar, eski oyuncusu için senelik 2 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme teklif etti.Haberlerde, Jiangsu'da 6 milyon Euro (36 milyon TL) kazanan 31 yaşındaki futbolcunun bu rakamı düşük bulduğu kaydedildi. Portekiz ekibinin, Fenerbahçe eşleşmesinin ardından rakamı artırıp artırmayacağına karar vereceği kaydedildi.Sarı-Lacivertliler'in, 2 milyon Euro'dan (12 milyon TL) fazla bir teklif yapması bekleniyor.