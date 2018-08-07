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Fenerbahçe ve Benfica'nın transfer savaşı

Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda karşı karşıya gelecek Fenerbahçe ve Benfica, şimdi de transferde rakip oldu. Brezilyalı orta saha için Portekiz temsilcisi teklifini yaptı.

Kaynak: Fanatik
Fenerbahçe ve Benfica'nın transfer savaşı
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07 Ağustos 2018 12:15
Fenerbahçe ile Benfica, Devler Ligi için sahada kozlarını paylaşacak. Ancak bundan önce iki ekip transferde karşı karşıya geldi. Phillip Cocu'nun kadroda görmek istediği Ramires için Sarı-Lacivertliler harekete geçerek oyuncu ve menaceriyle temas kurmuştu.

Yüz yüze görüşme için, başarılı orta saha oyuncusunun, kulübü Jiangsu ile olan sözleşmesini fesh etmesi bekleniyor. Tecrübeli yıldızın bu hafta boşa çıkması bekleniyor. Orta saha için Gabriel Pires ve James Lea-Siliki girişimlerinden sonuç alamayan Benfica da Ramires'e kancayı taktı.

Portekiz basınına göre Kırmızı- Beyazlılar, eski oyuncusu için senelik 2 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme teklif etti.

RAKAMI AZ BULDU

Haberlerde, Jiangsu'da 6 milyon Euro (36 milyon TL) kazanan 31 yaşındaki futbolcunun bu rakamı düşük bulduğu kaydedildi. Portekiz ekibinin, Fenerbahçe eşleşmesinin ardından rakamı artırıp artırmayacağına karar vereceği kaydedildi.

Sarı-Lacivertliler'in, 2 milyon Euro'dan (12 milyon TL) fazla bir teklif yapması bekleniyor.

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