Fenerbahçe ve Anadolu Efes, Euroleague'de haftayı kayıpsız geçti

Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, THY Euroleague'de çift maç haftasını 2'şer galibiyetle tamamladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe ve Anadolu Efes, Euroleague'de haftayı kayıpsız geçti
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29 Mart 2025 14:56

THY Euroleague'de çift maç haftasını kayıpsız geçen Fenerbahçe Beko liderliğe yükselirken, Anadolu Efes de 2 maçını kazanarak 6. sıraya çıktı.

Fenerbahçe Beko, taraftarı önünde Paris Basketbol'u Hayes-Davis'in son saniye üçlüğüyle 101-100 mağlup ederken, Baskonia'yı da 82-77'lik skorla geçmeyi başardı. 

Olympiakos'un kaybettiği haftada liderlik koltuğuna oturan Fenerbahçe Beko, kalan maçlarında iç sahada Barcelona ve deplasmanda Bayern Münih'le karşılaşacak.

- Fenerbahçe Beko ev sahibi avantajını aldı

22 galibiyetle zirvede yer alan Fenerbahçe Beko, ligi ilk 4 sırada tamamlamayı garantilerken, play-off turunda da ev sahibi avantajını elde etti. 

Sarı-lacivertliler kalan 2 maçını kazanırsa liderliği, 1 maç kazanırsa ilk 2 sırayı garantileyecek.

Sarunas Jasikevicius'un ekibi, Barcelona ve Bayern Münih'e mağlup olursa, Olympiakos, Panathinaikos AKTOR ve Monaco'nun alacağı sonuçlara göre üçüncü sıraya gerileyebilir. 

Ligde 33. haftada Monaco, Panathinaikos AKTOR'u konuk edecek. İki ekipten birisinin bu maçın ardından ilk 3 sıra şansı kalmayacak. 

- Anadolu Efes ilk 10 sırayı garantiledi

Çift maç haftasına 92-76'lık Baskonia galibiyetiyle başlayan Anadolu Efes, İsrail temsilcisi Maccabi Playtika'yı da Letonya'da 90-88 yendi.

Galibiyet sayısını 18'e yükselten lacivert-beyazlılar, play-in oynamayı garantilerken, kalan 2 maçta alacağı sonuçlara göre play-off'a kalabilir.

Ligin 33. haftasında 18 galibiyeti bulunan Kızılyıldız ile deplasmanda karşılaşacak Anadolu Efes, kendisiyle aynı puana sahip rakibini yenmesi durumunda sıralamada Sırp ekibine üstünlük kuracak. Lacivert-beyazlılar, ligin ilk yarısında da Kızılyıldız'ı 89-67 mağlup etmişti.

18 galibiyeti bulunan ekiplerden Paris Basketbol ve Barcelona'ya karşı ikili averajı kaybeden Anadolu Efes, Real Madrid'e karşı ise iki maçını da kazanmıştı.

Lacivert-beyazlıların ligi 6. sırada tamamlaması için kalan 2 maçını galibiyetle tamamlayıp, Paris Basketbol ve Barcelona'nın birer maçtan yenilgiyle ayrılması gerekiyor.

Paris Basketbol ilk maçında 18 galibiyeti bulunan Real Madrid'le deplasmanda, son hafta mücadelesinde ise son sıradaki ALBA Berlin'le evinde oynayacak.

Barcelona ise ilk maçında Fenerbahçe Beko'yla deplasmanda karşılaşacak. İspanyol ekibi ligin son haftasında Virtus Segafredo Bologna'yı konuk edecek. 

- Ergin Ataman'ın ekibi Panathinaikos AKTOR mağlup

Türk başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı son şampiyon Panathinaikos AKTOR, Fransa temsilcisi Paris Basketbol'a sahasında 101-98 mağlup oldu. 

Ligde 20 galibiyeti bulunan Yunanistan temsilcisi, lider Fenerbahçe Beko ve ikinci Olympiakos'un 2 galibiyet gerisinde kaldı.

Geçen hafta sakatlanan milli basketbolcu Cedi Osman ile sakatlığı bulunan Ömer Faruk Yurtseven takıma geri döndü.

Cedi Osman 23 dakika 27 saniye oyunda kalırken 10 sayı kaydetti. 3 dakika 2 saniye forma giyen Ömer Faruk Yurtseven ise sayı bulamadı. 

- Haftanın MVP'si TJ Shorts

THY Euroleague'de 32. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) Paris Basketbol'un oyun kurucusu TJ Shorts oldu.

Paris Basketbol'un Kuzey Makedonyalı oyuncusu, Panathinaikos AKTOR karşısında 20 sayı, 9 ribaunt ve 36 verimlilik puanına ulaşarak MVP olmayı başardı. 

- Sonuçlar ve puan durumu 

THY Euroleague'de 31 ve 32. haftada alınan sonuçlar şöyle:

31. hafta: 

Fenerbahçe Beko-Paris Basketbol (Fransa): 101-100

Monaco (Fransa)-Zalgiris (Litvanya): 96-86

Barcelona (İspanya)-Bayern Münih (Almanya): 101-102

Real Madrid (İspanya)-EA7 Emporio Armani Milan (İtalya): 96-89

Partizan (Sırbistan)-Alba Berlin (Almanya): 85-71 

LDLC ASVEL (Fransa)-Olympiakos (Yunanistan): 81-70

Anadolu Efes-Baskonia (İspanya): 92-76

Kızılyıldız (Sırbistan)-Virtus Segafredo Bologna (İtalya): 88-52 

Maccabi Playtika (İsrail)-Panathinaikos AKTOR (Yunanistan): 92-99

32. hafta: 

LDLC ASVEL (Fransa)-Zalgiris (Litvanya): 88-7 

Olympiakos (Yunanistan)-Monaco (Fransa): 77-80

Bayern Münih (Almanya)-Partizan (Sırbistan): 89-74

EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)-Barcelona (İspanya): 88-98 

Anadolu Efes-Maccabi Playtika (İsrail): 90-88

Fenerbahçe Beko-Baskonia (İspanya): 82-77

Kızılyıldız (Sırbistan)-Real Madrid (İspanya): 72-78

ALBA Berlin (Almanya)-Virtus Segafredo Bologna (İtalya): 64-108

Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)-Paris Basketbol (Fransa): 98-101 

- Puan durumu

Normal sezonun 32. haftasında oluşan puan durumu şu şekilde:

 

 TAKIM

 O

 G

 M

 A

 Y

 AV
1

 Fenerbahçe Beko

 32

 22

 10

 2665

 2600

 65
2

 Olympiakos

 32

 22

 10

 2742

 2585

 157
3

 Panathinaikos AKTOR

 32

 20

 12

 2806

 2671

 135
4

 Monaco

 32

 20

 12

 2754

 2635

 119
5

 Bayern Münih

 32

 19

 13

 2798

 2802

 -4
6

 Anadolu Efes

 32

 18

 14

 2766

 2623

 143
7

 Barcelona

 32

 18

 14

 2792

 2675

 117
8

 Real Madrid

 32

 18

 14

 2674

 2604

 70
9

 Kızılyıldız

 32

 18

 14

 2592

 2530

 62
10

 Paris Basketbol

 32

 18

 14

 2764

 2742

 22
11

 Partizan

 32

 16

 16

 2625

 2563

 62
12

 EA7 Emporio Armani Milan

 32

 16

 16

 2715

 2755

 -40
13

 Zalgiris

 32

 14

 18

 2479

 2516

 -37
14

 Baskonia

 32

 13

 19

 2595

 2644

 -49
15

 LDLC ASVEL

 32

 13

 19

 2587

 2703

 -116
16

 Maccabi Playtika

 32

 10

 22

 2735

 2863

 -128
17

 Virtus Segafredo Bologna

 32

 8

 24

 2506

 2673

 -167
18

 ALBA Berlin

 32

 5

 27

 2491

 2902

 -411
- Program 

Ligde 33. haftanın maç programı şöyle: 

2 Nisan Çarşamba:

20.45 Fenerbahçe Beko-Barcelona (Ülker Spor ve Etkinlik)

3 Nisan Perşembe:

20.00 Zalgiris-Partizan (Zalgirio Arena)

20.00 Monaco-Panathinaikos AKTOR (Gaston Medecin)

21.30 Maccabi Playtika-Bayern Münih (Aleksandar Nikolic)

22.00 Real Madrid-Paris Basketbol (Movistar Arena)

4 Nisan Cuma: 

21.00 Kızılyıldız-Anadolu Efes (Belgrad Arena)

21.00 ALBA Berlin-Olympiakos (Uber Arena) 

21.30 Virtus Segafredo Bologna-EA7 Emporio Armani Milan (Virtus Segafredo Arena) 

21.30 Baskonia-LDLC ASVEL (Buesa Arena)

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