Fenerbahçe ve Anadolu Efes, Euroleague'de haftayı kayıpsız geçti

THY Euroleague'de çift maç haftasını kayıpsız geçen Fenerbahçe Beko liderliğe yükselirken, Anadolu Efes de 2 maçını kazanarak 6. sıraya çıktı.



Fenerbahçe Beko, taraftarı önünde Paris Basketbol'u Hayes-Davis'in son saniye üçlüğüyle 101-100 mağlup ederken, Baskonia'yı da 82-77'lik skorla geçmeyi başardı.



Olympiakos'un kaybettiği haftada liderlik koltuğuna oturan Fenerbahçe Beko, kalan maçlarında iç sahada Barcelona ve deplasmanda Bayern Münih'le karşılaşacak.



- Fenerbahçe Beko ev sahibi avantajını aldı



22 galibiyetle zirvede yer alan Fenerbahçe Beko, ligi ilk 4 sırada tamamlamayı garantilerken, play-off turunda da ev sahibi avantajını elde etti.



Sarı-lacivertliler kalan 2 maçını kazanırsa liderliği, 1 maç kazanırsa ilk 2 sırayı garantileyecek.



Sarunas Jasikevicius'un ekibi, Barcelona ve Bayern Münih'e mağlup olursa, Olympiakos, Panathinaikos AKTOR ve Monaco'nun alacağı sonuçlara göre üçüncü sıraya gerileyebilir.



Ligde 33. haftada Monaco, Panathinaikos AKTOR'u konuk edecek. İki ekipten birisinin bu maçın ardından ilk 3 sıra şansı kalmayacak.



- Anadolu Efes ilk 10 sırayı garantiledi



Çift maç haftasına 92-76'lık Baskonia galibiyetiyle başlayan Anadolu Efes, İsrail temsilcisi Maccabi Playtika'yı da Letonya'da 90-88 yendi.



Galibiyet sayısını 18'e yükselten lacivert-beyazlılar, play-in oynamayı garantilerken, kalan 2 maçta alacağı sonuçlara göre play-off'a kalabilir.



Ligin 33. haftasında 18 galibiyeti bulunan Kızılyıldız ile deplasmanda karşılaşacak Anadolu Efes, kendisiyle aynı puana sahip rakibini yenmesi durumunda sıralamada Sırp ekibine üstünlük kuracak. Lacivert-beyazlılar, ligin ilk yarısında da Kızılyıldız'ı 89-67 mağlup etmişti.



18 galibiyeti bulunan ekiplerden Paris Basketbol ve Barcelona'ya karşı ikili averajı kaybeden Anadolu Efes, Real Madrid'e karşı ise iki maçını da kazanmıştı.



Lacivert-beyazlıların ligi 6. sırada tamamlaması için kalan 2 maçını galibiyetle tamamlayıp, Paris Basketbol ve Barcelona'nın birer maçtan yenilgiyle ayrılması gerekiyor.



Paris Basketbol ilk maçında 18 galibiyeti bulunan Real Madrid'le deplasmanda, son hafta mücadelesinde ise son sıradaki ALBA Berlin'le evinde oynayacak.



Barcelona ise ilk maçında Fenerbahçe Beko'yla deplasmanda karşılaşacak. İspanyol ekibi ligin son haftasında Virtus Segafredo Bologna'yı konuk edecek.



- Ergin Ataman'ın ekibi Panathinaikos AKTOR mağlup



Türk başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı son şampiyon Panathinaikos AKTOR, Fransa temsilcisi Paris Basketbol'a sahasında 101-98 mağlup oldu.



Ligde 20 galibiyeti bulunan Yunanistan temsilcisi, lider Fenerbahçe Beko ve ikinci Olympiakos'un 2 galibiyet gerisinde kaldı.



Geçen hafta sakatlanan milli basketbolcu Cedi Osman ile sakatlığı bulunan Ömer Faruk Yurtseven takıma geri döndü.



Cedi Osman 23 dakika 27 saniye oyunda kalırken 10 sayı kaydetti. 3 dakika 2 saniye forma giyen Ömer Faruk Yurtseven ise sayı bulamadı.



- Haftanın MVP'si TJ Shorts



THY Euroleague'de 32. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) Paris Basketbol'un oyun kurucusu TJ Shorts oldu.



Paris Basketbol'un Kuzey Makedonyalı oyuncusu, Panathinaikos AKTOR karşısında 20 sayı, 9 ribaunt ve 36 verimlilik puanına ulaşarak MVP olmayı başardı.



- Sonuçlar ve puan durumu



THY Euroleague'de 31 ve 32. haftada alınan sonuçlar şöyle:



31. hafta:



Fenerbahçe Beko-Paris Basketbol (Fransa): 101-100



Monaco (Fransa)-Zalgiris (Litvanya): 96-86



Barcelona (İspanya)-Bayern Münih (Almanya): 101-102



Real Madrid (İspanya)-EA7 Emporio Armani Milan (İtalya): 96-89



Partizan (Sırbistan)-Alba Berlin (Almanya): 85-71



LDLC ASVEL (Fransa)-Olympiakos (Yunanistan): 81-70



Anadolu Efes-Baskonia (İspanya): 92-76



Kızılyıldız (Sırbistan)-Virtus Segafredo Bologna (İtalya): 88-52



Maccabi Playtika (İsrail)-Panathinaikos AKTOR (Yunanistan): 92-99



32. hafta:



LDLC ASVEL (Fransa)-Zalgiris (Litvanya): 88-7



Olympiakos (Yunanistan)-Monaco (Fransa): 77-80



Bayern Münih (Almanya)-Partizan (Sırbistan): 89-74



EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)-Barcelona (İspanya): 88-98



Anadolu Efes-Maccabi Playtika (İsrail): 90-88



Fenerbahçe Beko-Baskonia (İspanya): 82-77



Kızılyıldız (Sırbistan)-Real Madrid (İspanya): 72-78



ALBA Berlin (Almanya)-Virtus Segafredo Bologna (İtalya): 64-108



Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)-Paris Basketbol (Fransa): 98-101



- Puan durumu



Normal sezonun 32. haftasında oluşan puan durumu şu şekilde:









TAKIM



O



G



M



A



Y



AV



1



Fenerbahçe Beko



32



22



10



2665



2600



65



2



Olympiakos



32



22



10



2742



2585



157



3



Panathinaikos AKTOR



32



20



12



2806



2671



135



4



Monaco



32



20



12



2754



2635



119



5



Bayern Münih



32



19



13



2798



2802



-4



6



Anadolu Efes



32



18



14



2766



2623



143



7



Barcelona



32



18



14



2792



2675



117



8



Real Madrid



32



18



14



2674



2604



70



9



Kızılyıldız



32



18



14



2592



2530



62



10



Paris Basketbol



32



18



14



2764



2742



22



11



Partizan



32



16



16



2625



2563



62



12



EA7 Emporio Armani Milan



32



16



16



2715



2755



-40



13



Zalgiris



32



14



18



2479



2516



-37



14



Baskonia



32



13



19



2595



2644



-49



15



LDLC ASVEL



32



13



19



2587



2703



-116



16



Maccabi Playtika



32



10



22



2735



2863



-128



17



Virtus Segafredo Bologna



32



8



24



2506



2673



-167



18



ALBA Berlin



32



5



27



2491



2902



-411





20.45 Fenerbahçe Beko-Barcelona (Ülker Spor ve Etkinlik)20.00 Zalgiris-Partizan (Zalgirio Arena)20.00 Monaco-Panathinaikos AKTOR (Gaston Medecin)21.30 Maccabi Playtika-Bayern Münih (Aleksandar Nikolic)22.00 Real Madrid-Paris Basketbol (Movistar Arena)21.00 Kızılyıldız-Anadolu Efes (Belgrad Arena)21.00 ALBA Berlin-Olympiakos (Uber Arena)21.30 Virtus Segafredo Bologna-EA7 Emporio Armani Milan (Virtus Segafredo Arena)21.30 Baskonia-LDLC ASVEL (Buesa Arena)