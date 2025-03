Fenerbahçe, 2025 takvim yılında ilk kez yenildi. pic.twitter.com/QTXhnhBa51



— Sporx (@sporx) March 6, 2025

MOURINHO'DAN İLK 11'DE İKİ DEĞİŞİKLİK

FENERBAHÇE'DE ÜÇ EKSİK

KADIKÖY KAPALI GİŞE

F.BAHÇE, ŞANSSIZ BİR GOL YEDİ

Szymanski'nin kaptırdığı top sonrası Rangers, Kadıköy'de 1-0 öne geçti.pic.twitter.com/e5lQSvkHKq



— Sporxtv (@sporxtv) March 6, 2025

DJIKU OYUNA GİRİP GOLÜNÜ ATTI

Alexander Djiku, harika bir vuruşla Kadıköy'ü ayağa kaldırdı.pic.twitter.com/czX1PVo2qs



— Sporxtv (@sporxtv) March 6, 2025

RANGERS KONTRAYLA GOLÜ BULDU

RANGERS'IN İKİ GOLÜ VAR'DAN DÖNDÜ

CERNY, KONTRAYLA SKORU BELİRLEDİ

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe ile İskoç ekibi Glasgow Rangers karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan maçı konuk ekip Rangers, 3-1'lik skorla kazandı.Rangers, 7. dakikada Cyril Dessers ile öne geçti.Fenerbahçe, 30. dakikada Alexander Djiku ile eşitliği yakaladı ancak Vaclav Cerny, 42. dakikada ilk yarının skorunu belirledi.51 ve 57'de iki golü VAR'dan dönen Rangers, 81. dakikada Vaclav Cerny'nin ikinci golüyle maçı kazandı.Rövanş mücadelesi 13 Mart Perşembe akşamı TSİ 23.00'te Ibrox'ta oynanacak.UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında İskoçya temsilcisi Rangers'ı ağırlayan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, ligde son oynadıkları Antalyaspor maçının ilk 11'ine göre kadrosunda zorunlu 2 değişikliğe gitti.Deneyimli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Antalyaspor müsabakasına ilk 11'de başlattığı Fred Rodrigues'i kart cezası, Oğuz Aydın'ı ise UEFA listesinde yer almaması nedeniyle görevlendiremedi. 62 yaşındaki çalıştırıcı, bu isimlerin yerine Yusuf Akçiçek ve Sofyan Amrabat'ı ilk 11'de değerlendirdi.Rangers karşısında kalede İrfan Can Eğribayat ile başlayan Mourinho, üçlü savunmasını Çağlar Söyüncü, Milan Skriniar ve Yusuf Akçiçek'ten oluşturdu. Kenarlarda Mert Müldür ile Filip Kostic yer alırken, orta ikilide Sofyan Amrabat ile Sebastian Szymanski görev yaptı. Serbest pozisyonda Dusan Tadic oynarken, gol yollarında Edin Dzeko ve Youssef En-Nesyri şans buldu.Fenerbahçe'de Dominik Livakovic, Ertuğrul Çetin, Alexander Djiku, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun, Şükür Toğrak, Anderson Talisca ve Allan Saint-Maximin ise yedek soyundu.Fenerbahçe, Rangers karşısında 3 oyuncusundan faydalanamadı. Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalıları Fred Rodrigues ile Bright Osayi-Samuel, zorlu karşılaşmada yer alamadı.Bu isimlerin yanı sıra sakatlığını atlatan ancak henüz hazır durumda olmayan İsmail Yüksek de kadroya alınmadı.Fenerbahçeli taraftarlar, Rangers maçında takımlarını yalnız bırakmadı. Karşılaşmadan saatler önce stat civarında toplanan taraftarlar, maç öncesinde de takımlarına tezahüratlarla destek verdi.Öte yandan stat civarında geniş güvenlik önlemleri de alındı.Fenerbahçe, kısa paslarla maça kontrollü başladı. Glasgow Rangers ise 4'lü savunma önünde 5 oyuncuyla yer alarak Fenerbahçe'nin kanatlardan atak yapmasını engelleyen bir anlayışla başladı.İleride ise sadece Dessers'ı bırakan Rangers, ara ara ön alanda baskılar yaparak top kapmaya çalıştı.6. dakikada Rangers, böyle bir ön alan baskısı sonrası golü buldu. Ceza yayı üzerinde Szymanski'nin 2 kez, Skrinar'ın 1 kez uzaklaştıramadığı topu Diomande takım arkadaşı Dessers'a kazandırdı.İrfan Can'dan sıyrılan Dessers, vuruşunu yaptı ve ardından Çağlar Söyüncü çevirdi.Maçın İspanyol hakemi Gonzalez, gol çizgisi teknolojisiyle gol kararını duyurdu. Daha sonra gösterilen gol çizgisi teknolojisi animasyonunda, topun birkaç milimle gol olduğu ortaya çıktı.Goldeki müdahalesi sonrası Çağlar Söyüncü sakatlandı ve 16. dakikada yerini Alexander Djiku oyuna dahil oldu.Baskısını artıran Fenerbahçe, 19. dakikada En-Nesyri'nin gelişine şutuyla gole ykalştı. 23. dakikada bu kez En-Nesyri'nin indirdiği topta Dzeko'nun vuruşunu Rangers kalecisi Butland, son anda kornere çeldi.Baskısını artıran Fenerbahçe, 30. dakikada beraberlik golünü buldu.Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Sebastian Szymanski ortasını ön direğe doğru gönderdi. Savunmadan arka direğe doğru seken topu Alexander Djiku harika bir vuruşla tamamladı ve topu sağ üst köşeden filelerle buluşturdu.Fenerbahçe, 1-1 sonrası daha atak olan ve kontrolü alıp Rangers'ı yarı sahasına yıkan taraf oldu ancak 42. dakikada kontratakla golü bulan Rangers oldu.Topla birlikte ceza yayına sokulan Vaclav Cerny takım arkadaşı Cyriel Dessers ile duvar pası yaparak ceza sahasına girdi ve altıpas sol çaprazından yerden vuruşunu yaparak topu ağlara gönderdi.İlk yarı sonunda Fenerbahçe, bir karambolde gole çok yaklaştı ancak Rangers savunması adeta kale önüne duvar oldu ve gole izin vermedi.Devre 1-2'lik skorla sona erdi.İkinci yarının başında Yusuf Akçiçek yerine Anderson Talisca oyuna dahil oldu.Fenerbahçe, ikinci yarının başında daha hücumcu bir görüntüyle sahada yer aldı ancak Rangers, kontrataklar için savunmada büyük boşluklar bulmaya başladı.Sürekli kontrataklar yakalayan Rangers, 51 ve 57'de iki gol buldu ancak bu goller VAR incelemesi sonrası ofsayt kararıyla iptal edildi.Jose Mourinho, sürekli oyuna müdahale edip daha fazla hücumcuyu oyuna sürmeye başladı. Szymanski yerine Maximin, Mert Müldür yerine İrfan Can Kahveci oyuna dahil oldu.81. dakikada Rangers, bir kez daha kontratağa kalktı ve savunma arkasındaki büyük boşluğu iyi değerlendiren Vaclav Cerny, maçın 81. dakikasında skoru belirledi.6. dakikada Rangers öne geçti. Ceza sahasının hemen dışında Szymanski'nin topu kaptırmasının ardından oluşan karambolde Skriniar'ın uzaklaştırmak istediği top Diomande'ye çarparak Dessers'in önünde kaldı. Bu oyuncunun, kaleci İrfan Can Eğribayat'ı geçtikten sonra ceza sahası içi sağ çaprazda dar açıdan şutunda, Çağlar Söyüncü'nün müdahalesi yeterli olmadı ve hakem Alejandro Hernandez, topun çizgiyi geçtiğine karar verdi:19. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Kostic, son çizgiden topu içeriye çevirdi. En-Nesyri'nin bekletmeden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.23. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Soldan Kostic'in ortasında penaltı noktasında En-Nesyri topu göğsüyle Dzeko'nun önüne bıraktı. Bosna Hersekli futbolcunun kaleyi cepheden gören noktadan çıkardığı şutta kaleci Butland, meşin yuvarlağı kornere çeldi.30. dakikada sarı-lacivertli takım beraberliği yakaladı. Sağdan Szymanski'nin kullandığı kornerde ön tarafta Rangers savunmasının uzaklaştırmak istediği top, arka direğe yöneldi. Djiku'nun bu noktadan yaptığı şık vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu:42. dakikada Rangers skoru yeniden lehine çevirdi. Cerny, ceza sahası dışından pasını sağ çaprazdaki Dessers'e verdi. Bu oyuncu meşin yuvarlağı bekletmeden kale alanına yönelen Cerny ile buluşturdu. Cerny'nin arka direkte yerden yaptığı vuruşta top ağlara gitti:66. dakikada Saint-Maximin'in sol çaprazdan ortasında En-Nesyri'nin ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda, top direğin yanından auta çıktı.75. dakikada Tadic'in sağdan kullandığı kornerde ön direkte Djiku'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.81. dakikada Rangers farkı 2'ye çıkardı. Raskin'in kendi yarı sahasından uzun pasında savunmanın arkasına hareketlenen Cerny, sağ çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci İrfan Can'ın sağından ağlara gönderdi:90+1. dakikada Dzeko'nun pasında Talisca'nın yayın solundan ceza sahasına girdikten sonra çıkardığı şutta kaleci Butland topu kornere çeldi.: Ülker: Alejandro Hernandez, Jose Naranjo, Guadalupe Porras Ayuso (İspanya): İrfan Can Eğribayat, Çağlar Söyüncü (Dk. 16 Djiku), Skriniar, Yusuf Akçiçek (Dk. 46 Talisca), Mert Müldür (Dk. 79 İrfan Can Kahveci), Amrabat, Szymanski (Dk. 54 Saint-Maximin), Kostic, Tadic, Dzeko, En-Nesyri: Butland, Pröpper (Dk. 29 Balogun), Souttar, Tavernier, Rıdvan Yılmaz (Dk. 76 Sterling), Jefte, Raskin, Barron, Cerny (Dk. 88 Lawrence), Diomande (Dk. 76 Hagi), Dessers (Dk. 88 Igamane): Dk. 6 Dessers, Dk. 42 ve 81 Cerny (Rangers), Dk. 30 Djiku (Fenerbahçe): Dk. 55 Souttar (Rangers), Dk. 67 Talisca (Fenerbahçe)