Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu'nda deplasmanda Michal Gasparik'in ekibi Spartak Trnava ile karşılaşan İsmail Kartal'ın yönetimindeki Fenerbahçe maçtan 2-1 galip ayrıldı ve bu sezon oynadığı 15. resmi maçını da kazanmış oldu.
City Arena'da oynanan mücadelede temsilcimiz Fenerbahçe'nin galibiyet gollerini 70. ve 81. dakikalarda Joshua King kaydetti.
Ev sahibi Spartak Trnava'nın tek golünü ise 88. dakikada Kelvin Ofori kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe gruptaki puanını 6'ya yükseltirken, Spartak Trnava grupta henüz puanla tanışamadı. Grubun bir sonraki maç haftasında Fenerbahçe evinde Ludogorets'i ağırlarken, Spartak Trnava sahasında Nordsjaelland'ı konuk edecek.
İSMAİL KARTAL'DAN DEV ROTASYON
UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ikinci haftasında deplasmanda Slovakya'nın Spartak Trnava takımıyla karşılaşan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, ligde son oynadıkları Çaykur Rizespor maçına göre ilk 11'inde geniş bir rotasyona gitti.
Deneyimli teknik adam, Antona Malatinskeho Stadı'nda oynanan karşılaşmada, Çaykur Rizespor maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 1'i zorunlu 9 değişiklik yaptı.
62 yaşındaki çalıştırıcı, Çaykur Rizespor maçında ilk 11'de forma giyen isimlerden sadece Bright Osayi-Samuel ile Rodrigo Becao'yu Spartak Trnava maçında ilk 11'de görevlendirdi.
Kartal, Çaykur Rizespor karşısında ilk 11'de oynayan ve tedbir amacıyla Slovakya'ya getirilmeyen İrfan Can Kahveci'nin yanı sıra Dominik Livakovic, Alexander Djiku, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred Rodrigues, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic ve Edin Dzeko'yu yedek soyundurdu.
Tecrübeli teknik adam, bu isimlerin yerine İrfan Can Eğribayat, Serdar Aziz, Jayden Oosterwolde, Miguel Crespo, Mert Hakan Yandaş, Miha Zajc, Ryan Kent, Joshua King ve Michy Batshuayi'yi kadroya dahil etti.
Spartak Trnava karşısında kalede İrfan Can Eğribayat'a şans veren İsmail Kartal, savunma dörtlüsünü Bright Osayi-Samuel, Rodrigo Becao, Serdar Aziz ve Jayden Oosterwolde'den kurdu. Miguel Crespo'yu savunma önünde değerlendiren Kartal, ortada Mert Hakan Yandaş'ı oynattı. Hücumda Joshua King, Miha Zajc ve Ryan Kent görev alırken, gol yolları Michy Batshuayi'ye emanet edildi.
Fenerbahçe'de Dominik Livakovic, Furkan Akyüz, Alexander Djiku, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred Rodrigues, Sebastian Szymanski, Umut Nayir, Dusan Tadic, Edin Dzeko ve Yusuf Akçiçek ise yedek soyundu.
FENERBAHÇE 2 EKSİKLE ÇIKTI
Fenerbahçe, Spartak Trnava karşısına 2 eksikle çıktı.
Sarı-lacivertlilerde ligde oynanan Antalyaspor müsabakasında sakatlık yaşayan Cengiz Ünder ile Slovakya'ya getirilmeyen İrfan Can Kahveci, önemli karşılaşmada forma giyemedi.
Fenerbahçe'nin milli oyuncusu İrfan Can Kahveci, Spartak Trnava karşısında riske edilmedi.
Sezona oldukça istekli başlayan 28 yaşındaki futbolcu, son haftalarda gösterdiği performansla beğeni topladı.
Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal, ligde milli ara öncesinde oynanacak Kasımpaşa müsabakasını da düşünerek İrfan Can'ı tedbir amacıyla dinlendirmeyi tercih etti.
SERDAR AZİZ VE ZAJC DÖNDÜ
Fenerbahçe'de Serdar Aziz ve Miha Zajc, Spartak Trnava maçıyla kadroya döndü.
Ligde son oynanan Çaykur Rizespor müsabakasında hafif sakatlıkları gerekçesiyle tedbir amacıyla kadroda yer alamayan 2 oyuncu, Spartak Trnava müsabakasına ilk 11'de başladı.
İRFAN CAN KALEYİ DEVRALDI
Fenerbahçe'nin genç file bekçisi İrfan Can Eğribayat, 5 maç sonra ilk 11'de yer aldı.
Sarı-lacivertli takımla geçen sezonun son bölümünde iyi bir grafik sergileyen 25 yaşındaki kaleci, bu sezona da iyi bir başlangıç yapmıştı.
Hırvat kaleci Livakovic'in transferinin ardından yedek kalan İrfan Can, ligde 4, Avrupa'da ise 1 maça kulübede başlamıştı.
İrfan Can, 5 maç aranın ardından yeniden ilk 11'de oynadı.
TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI
Fenerbahçeli taraftarlar, Spartak Trnava karşısında takımlarını yalnız bırakmadı.
Antona Malatinskeho Stadı'nda kendilerine ayrılan bölümün tamamını dolduran sarı-lacivertliler, maç öncesi tezahüratlarla takımlarına destek verdi.
FENERBAHÇE, KENT İLE GOLE YAKLAŞTI
Karşılaşmanın 9. dakikasında topu rakip yarı alanda kapan Ryan Kent ceza alanına girip sağ çaprazdan sol ayağıyla şutunu çekti. Top yandan auta gitti.
FENERBAHÇE PENALTI BEKLEDİ
Maçın 27. dakikasında Fenerbahçe uzun topla etkili bir hücum gerçekleştirmek istedi. Crespo'nun pasında sağ çaprazdan ceza alanına giren Mert Hakan Yandaş topu sürüklemek isterken yerde kaldı ve penaltı bekledi ancak devam kararı çıktı.
İSMAİL KARTAL'DAN İLK HAMLE
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, maçın 63. dakikasında Miha Zajc, Mert Hakan Yandaş ve Rodrigo Becao'yu kenara alırken, Sebsatian Szymanski, Alexander Djiku ve Fred'i oyuna aldı.
FENERBAHÇE ÖNE GEÇTİ
Karşılaşmanın 70. dakikasında sağ kanattan aldığı topu ceza alanı önüne kadar süren King, Kent'ten aldığı topa sol ayağıyla yaptığı vuruş ile Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi
JOSHUA KING'DEN DUBLE
Maçın 81. dakikasında Fenerbahçe, Joshua King ile farkı 2'ye yükseltti. Sol kanattan çizgiye inen Fred'in kale ağzına çevirdiği sert topa dokunan King, kendisinin ve takımının ikinci golünü attı.
TRNAVA FARKI 1'E İNDİRDİ
Spartak Trnava karşılaşmanın 88. dakikasında Kelvin Ofori'nin golüyle durumu 3-1 getirdi. Oosterwolde'nin geri pasında araya giren Ofori, boş ağlara topu gönderdi.
SZYMANSKI ATTI, VAR'DAN DÖNDÜ
Fenerbahçe, Sebastian Szymanski karşılaşmanın 90. dakikasında Umut Nayir'in şutunda seken topta savunmadan topu kurtarıp kale ağzından topu ağlara gönderdi ancak VAR'da incelenen pozisyon, Szymanski'nin ofsaytta olduğu gerekçesiyle iptal edildi.
MAÇTAN DAKİKALAR
UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ikinci haftasında Spartak Trnava ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
8. dakikada rakip yarı sahanın ortalarında topla buluşan Oosterwolde'nin ceza sahasına girerken şutunda savunmaya çarpan top kornere gitti.
9. dakikada savunmanın hatasıyla ceza yayı dışında topu önünde bulan Kent'in ceza sahasına girdikten sonra müsait durumda vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.
25. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Soldan çalımlarla çizgiye inen Oosterwolde'nin altı pasın gerisine çıkardığı topun gelişine King'in şutunda meşin yuvarlak Spartak Trnava savunmasında Kosa'ya çarptı. Atağın devamında savunma meşin yuvarlağı oyun alanına uzaklaştırdı.
İlk yarı, 0-0 sona erdi.
UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ikinci haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Slovakya'nın Spartak Trnava takımını 2-1 yendi.
52. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Ceza yayı önünden kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Zajc'ın etkili şutunda kaleci son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.
62. dakikada King'in ara pasında altı pasın sağında kaleciyle karşı karşıya kalan Batshuayi'nin tek vuruşunda kaleci topu iki hamlede kontrol etti.
Aynı dakikada ceza yayı dışı sol çaprazdan Daniel'in şutunda top uzak direk dibinden auta çıktı.
70. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sağ kenardan aldığı topla hareketlenen King, Kent ile verkaç yaptıktan sonra ceza yayı içinde tekrar topla buluştu. Bu oyuncunun kaleyi cepheden gören şutunda top filelere gitti: 0-1.
81. dakikasında Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası içi sol çaprazda Oosterwolde'den aldığı topla çizgiye inen Fred'in yerden sert pasına King'in altı pas içinde dokunuşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-2.
88. dakikada ev sahibi ekip farkı 1'e indirdi. Savunmada Oosterwolde'nin kaptırdığı topta meşin yuvarlağı ceza sahası içinde önünde bulan Ofori, topu ağlara gönderdi: 1-2.
Karşılaşma, Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.
Stat: Antona Malatinskeho
Hakemler: Sascha Stegemann, Christian Gittelmann, Christof Günsch (Almanya)
Spartak Trnava: Takac, Kostrna, Duric, Kosa, Sulek (Dk. 75 Ristovski), Zeljkovic, Bernat (Dk. 75 Stefanik), Mikovic (Dk. 87 Breznik), Ofori, Daniel (Dk. 86 Azango), Duris (Dk. 87 Paur)
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Osayi-Samuel, Becao (Dk. 63 Djiku), Serdar Aziz, Oosterwolde, Crespo, Mert Hakan Yandaş (Dk. 63 Szymanski), Zajc (Dk. 63 Fred), Kent, King (Dk. 84 Tadic), Batshuayi (Dk. 84 Umut Nayir)
Goller: Dk. 70 ve 81 King (Fenerbahçe), Dk. 88 Ofori (Spartak Trnava)
Sarı kartlar: Dk. 23 Kosa, Dk. 30 Bernat (Spartak Trnava), Dk. 45+1 Batshuayi (Fenerbahçe)
City Arena'da oynanan mücadelede temsilcimiz Fenerbahçe'nin galibiyet gollerini 70. ve 81. dakikalarda Joshua King kaydetti.
Ev sahibi Spartak Trnava'nın tek golünü ise 88. dakikada Kelvin Ofori kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe gruptaki puanını 6'ya yükseltirken, Spartak Trnava grupta henüz puanla tanışamadı. Grubun bir sonraki maç haftasında Fenerbahçe evinde Ludogorets'i ağırlarken, Spartak Trnava sahasında Nordsjaelland'ı konuk edecek.
İSMAİL KARTAL'DAN DEV ROTASYON
UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ikinci haftasında deplasmanda Slovakya'nın Spartak Trnava takımıyla karşılaşan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, ligde son oynadıkları Çaykur Rizespor maçına göre ilk 11'inde geniş bir rotasyona gitti.
Deneyimli teknik adam, Antona Malatinskeho Stadı'nda oynanan karşılaşmada, Çaykur Rizespor maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 1'i zorunlu 9 değişiklik yaptı.
62 yaşındaki çalıştırıcı, Çaykur Rizespor maçında ilk 11'de forma giyen isimlerden sadece Bright Osayi-Samuel ile Rodrigo Becao'yu Spartak Trnava maçında ilk 11'de görevlendirdi.
Kartal, Çaykur Rizespor karşısında ilk 11'de oynayan ve tedbir amacıyla Slovakya'ya getirilmeyen İrfan Can Kahveci'nin yanı sıra Dominik Livakovic, Alexander Djiku, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred Rodrigues, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic ve Edin Dzeko'yu yedek soyundurdu.
Tecrübeli teknik adam, bu isimlerin yerine İrfan Can Eğribayat, Serdar Aziz, Jayden Oosterwolde, Miguel Crespo, Mert Hakan Yandaş, Miha Zajc, Ryan Kent, Joshua King ve Michy Batshuayi'yi kadroya dahil etti.
Spartak Trnava karşısında kalede İrfan Can Eğribayat'a şans veren İsmail Kartal, savunma dörtlüsünü Bright Osayi-Samuel, Rodrigo Becao, Serdar Aziz ve Jayden Oosterwolde'den kurdu. Miguel Crespo'yu savunma önünde değerlendiren Kartal, ortada Mert Hakan Yandaş'ı oynattı. Hücumda Joshua King, Miha Zajc ve Ryan Kent görev alırken, gol yolları Michy Batshuayi'ye emanet edildi.
Fenerbahçe'de Dominik Livakovic, Furkan Akyüz, Alexander Djiku, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred Rodrigues, Sebastian Szymanski, Umut Nayir, Dusan Tadic, Edin Dzeko ve Yusuf Akçiçek ise yedek soyundu.
FENERBAHÇE 2 EKSİKLE ÇIKTI
Fenerbahçe, Spartak Trnava karşısına 2 eksikle çıktı.
Sarı-lacivertlilerde ligde oynanan Antalyaspor müsabakasında sakatlık yaşayan Cengiz Ünder ile Slovakya'ya getirilmeyen İrfan Can Kahveci, önemli karşılaşmada forma giyemedi.
Fenerbahçe'nin milli oyuncusu İrfan Can Kahveci, Spartak Trnava karşısında riske edilmedi.
Sezona oldukça istekli başlayan 28 yaşındaki futbolcu, son haftalarda gösterdiği performansla beğeni topladı.
Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal, ligde milli ara öncesinde oynanacak Kasımpaşa müsabakasını da düşünerek İrfan Can'ı tedbir amacıyla dinlendirmeyi tercih etti.
SERDAR AZİZ VE ZAJC DÖNDÜ
Fenerbahçe'de Serdar Aziz ve Miha Zajc, Spartak Trnava maçıyla kadroya döndü.
Ligde son oynanan Çaykur Rizespor müsabakasında hafif sakatlıkları gerekçesiyle tedbir amacıyla kadroda yer alamayan 2 oyuncu, Spartak Trnava müsabakasına ilk 11'de başladı.
İRFAN CAN KALEYİ DEVRALDI
Fenerbahçe'nin genç file bekçisi İrfan Can Eğribayat, 5 maç sonra ilk 11'de yer aldı.
Sarı-lacivertli takımla geçen sezonun son bölümünde iyi bir grafik sergileyen 25 yaşındaki kaleci, bu sezona da iyi bir başlangıç yapmıştı.
Hırvat kaleci Livakovic'in transferinin ardından yedek kalan İrfan Can, ligde 4, Avrupa'da ise 1 maça kulübede başlamıştı.
İrfan Can, 5 maç aranın ardından yeniden ilk 11'de oynadı.
TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI
Fenerbahçeli taraftarlar, Spartak Trnava karşısında takımlarını yalnız bırakmadı.
Antona Malatinskeho Stadı'nda kendilerine ayrılan bölümün tamamını dolduran sarı-lacivertliler, maç öncesi tezahüratlarla takımlarına destek verdi.
FENERBAHÇE, KENT İLE GOLE YAKLAŞTI
Karşılaşmanın 9. dakikasında topu rakip yarı alanda kapan Ryan Kent ceza alanına girip sağ çaprazdan sol ayağıyla şutunu çekti. Top yandan auta gitti.
FENERBAHÇE PENALTI BEKLEDİ
Maçın 27. dakikasında Fenerbahçe uzun topla etkili bir hücum gerçekleştirmek istedi. Crespo'nun pasında sağ çaprazdan ceza alanına giren Mert Hakan Yandaş topu sürüklemek isterken yerde kaldı ve penaltı bekledi ancak devam kararı çıktı.
İSMAİL KARTAL'DAN İLK HAMLE
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, maçın 63. dakikasında Miha Zajc, Mert Hakan Yandaş ve Rodrigo Becao'yu kenara alırken, Sebsatian Szymanski, Alexander Djiku ve Fred'i oyuna aldı.
FENERBAHÇE ÖNE GEÇTİ
Karşılaşmanın 70. dakikasında sağ kanattan aldığı topu ceza alanı önüne kadar süren King, Kent'ten aldığı topa sol ayağıyla yaptığı vuruş ile Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi
JOSHUA KING'DEN DUBLE
Maçın 81. dakikasında Fenerbahçe, Joshua King ile farkı 2'ye yükseltti. Sol kanattan çizgiye inen Fred'in kale ağzına çevirdiği sert topa dokunan King, kendisinin ve takımının ikinci golünü attı.
TRNAVA FARKI 1'E İNDİRDİ
Spartak Trnava karşılaşmanın 88. dakikasında Kelvin Ofori'nin golüyle durumu 3-1 getirdi. Oosterwolde'nin geri pasında araya giren Ofori, boş ağlara topu gönderdi.
SZYMANSKI ATTI, VAR'DAN DÖNDÜ
Fenerbahçe, Sebastian Szymanski karşılaşmanın 90. dakikasında Umut Nayir'in şutunda seken topta savunmadan topu kurtarıp kale ağzından topu ağlara gönderdi ancak VAR'da incelenen pozisyon, Szymanski'nin ofsaytta olduğu gerekçesiyle iptal edildi.
MAÇTAN DAKİKALAR
UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ikinci haftasında Spartak Trnava ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
8. dakikada rakip yarı sahanın ortalarında topla buluşan Oosterwolde'nin ceza sahasına girerken şutunda savunmaya çarpan top kornere gitti.
9. dakikada savunmanın hatasıyla ceza yayı dışında topu önünde bulan Kent'in ceza sahasına girdikten sonra müsait durumda vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.
25. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Soldan çalımlarla çizgiye inen Oosterwolde'nin altı pasın gerisine çıkardığı topun gelişine King'in şutunda meşin yuvarlak Spartak Trnava savunmasında Kosa'ya çarptı. Atağın devamında savunma meşin yuvarlağı oyun alanına uzaklaştırdı.
İlk yarı, 0-0 sona erdi.
UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ikinci haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Slovakya'nın Spartak Trnava takımını 2-1 yendi.
52. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Ceza yayı önünden kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Zajc'ın etkili şutunda kaleci son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.
62. dakikada King'in ara pasında altı pasın sağında kaleciyle karşı karşıya kalan Batshuayi'nin tek vuruşunda kaleci topu iki hamlede kontrol etti.
Aynı dakikada ceza yayı dışı sol çaprazdan Daniel'in şutunda top uzak direk dibinden auta çıktı.
70. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sağ kenardan aldığı topla hareketlenen King, Kent ile verkaç yaptıktan sonra ceza yayı içinde tekrar topla buluştu. Bu oyuncunun kaleyi cepheden gören şutunda top filelere gitti: 0-1.
81. dakikasında Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası içi sol çaprazda Oosterwolde'den aldığı topla çizgiye inen Fred'in yerden sert pasına King'in altı pas içinde dokunuşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-2.
88. dakikada ev sahibi ekip farkı 1'e indirdi. Savunmada Oosterwolde'nin kaptırdığı topta meşin yuvarlağı ceza sahası içinde önünde bulan Ofori, topu ağlara gönderdi: 1-2.
Karşılaşma, Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.
Stat: Antona Malatinskeho
Hakemler: Sascha Stegemann, Christian Gittelmann, Christof Günsch (Almanya)
Spartak Trnava: Takac, Kostrna, Duric, Kosa, Sulek (Dk. 75 Ristovski), Zeljkovic, Bernat (Dk. 75 Stefanik), Mikovic (Dk. 87 Breznik), Ofori, Daniel (Dk. 86 Azango), Duris (Dk. 87 Paur)
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Osayi-Samuel, Becao (Dk. 63 Djiku), Serdar Aziz, Oosterwolde, Crespo, Mert Hakan Yandaş (Dk. 63 Szymanski), Zajc (Dk. 63 Fred), Kent, King (Dk. 84 Tadic), Batshuayi (Dk. 84 Umut Nayir)
Goller: Dk. 70 ve 81 King (Fenerbahçe), Dk. 88 Ofori (Spartak Trnava)
Sarı kartlar: Dk. 23 Kosa, Dk. 30 Bernat (Spartak Trnava), Dk. 45+1 Batshuayi (Fenerbahçe)