Fenerbahçe - Trabzonspor maçının hakemi belli oldu

Fenerbahçe - Trabzonspor maçını hakem Zorbay Küçük'ün yöneteceği açıklandı.

Haber; Sporx.com
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Fenerbahçe - Trabzonspor maçının hakemi belli oldu
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03 Mart 2022 23:54
Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak kritik Fenerbahçe - Trabzonspor maçının hakemi belli oldu.

TFF tarafından yapılan açıklamada Fenerbahçe - Trabzonspor maçını Zorbay Küçük'ün yöneteceği duyuruldu.

Karşılaşma 6 Mart Pazar günü saat 19:00'da Ülker Stadı'nda oynanacak.

İşte haftanın hakemleri: 

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Adana Demirspor: Yasin Kol
Çaykur Rizespor - GZT Giresunspor: Yaşar Kemal Uğurlu
Göztepe - Kasımpaşa: Atilla Karaoğlan
İttifak Holding Konyaspor - Galatasaray: Ali Şansalan
VaVaCars FAtih KAragümrük - Altay: Sarper Barış Saka
Fenerbahçe - Trabzonspor: Zorbay Küçük
Fraport TAV Antalyaspor - Demir Grup Sivasspor: Cüneyt Çakır
Yukatel Kayserispor - Aytemiz Alanyaspor: Suat Arslanboğa
Gaziantep FK - Atakaş Hatayspor: Hüseyin Göçek
Beşiktaş - Medipol Başakşehir: Erkan Özdamar

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