Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak kritik Fenerbahçe - Trabzonspor maçının hakemi belli oldu.
TFF tarafından yapılan açıklamada Fenerbahçe - Trabzonspor maçını Zorbay Küçük'ün yöneteceği duyuruldu.
Karşılaşma 6 Mart Pazar günü saat 19:00'da Ülker Stadı'nda oynanacak.
İşte haftanın hakemleri:
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Adana Demirspor: Yasin Kol
Çaykur Rizespor - GZT Giresunspor: Yaşar Kemal Uğurlu
Göztepe - Kasımpaşa: Atilla Karaoğlan
İttifak Holding Konyaspor - Galatasaray: Ali Şansalan
VaVaCars FAtih KAragümrük - Altay: Sarper Barış Saka
Fenerbahçe - Trabzonspor: Zorbay Küçük
Fraport TAV Antalyaspor - Demir Grup Sivasspor: Cüneyt Çakır
Yukatel Kayserispor - Aytemiz Alanyaspor: Suat Arslanboğa
Gaziantep FK - Atakaş Hatayspor: Hüseyin Göçek
Beşiktaş - Medipol Başakşehir: Erkan Özdamar
TFF tarafından yapılan açıklamada Fenerbahçe - Trabzonspor maçını Zorbay Küçük'ün yöneteceği duyuruldu.
Karşılaşma 6 Mart Pazar günü saat 19:00'da Ülker Stadı'nda oynanacak.
İşte haftanın hakemleri:
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Adana Demirspor: Yasin Kol
Çaykur Rizespor - GZT Giresunspor: Yaşar Kemal Uğurlu
Göztepe - Kasımpaşa: Atilla Karaoğlan
İttifak Holding Konyaspor - Galatasaray: Ali Şansalan
VaVaCars FAtih KAragümrük - Altay: Sarper Barış Saka
Fenerbahçe - Trabzonspor: Zorbay Küçük
Fraport TAV Antalyaspor - Demir Grup Sivasspor: Cüneyt Çakır
Yukatel Kayserispor - Aytemiz Alanyaspor: Suat Arslanboğa
Gaziantep FK - Atakaş Hatayspor: Hüseyin Göçek
Beşiktaş - Medipol Başakşehir: Erkan Özdamar