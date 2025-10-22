22 Ekim
Galatasaray-Bodo/Glimt
19:45
22 Ekim
Konyaspor-Beşiktaş
20:00
22 Ekim
Athletic Bilbao-Qarabag FK
19:45
22 Ekim
AS Monaco-Tottenham
22:00
22 Ekim
Sporting CP-Marsilya
22:00
22 Ekim
Atalanta-Slavia Prag
22:00
22 Ekim
E. Frankfurt-Liverpool
22:00
22 Ekim
Real Madrid-Juventus
22:00
22 Ekim
Chelsea-Ajax
22:00
22 Ekim
Bayern Munih-Club Brugge
22:00
22 Ekim
Rizespor-Başakşehir
20:00

Fenerbahçe topa hükmediyor, skora değil!

Fenerbahçe, son haftalarda topla oynama oranlarında rakiplerine açık fark atsa da bu istatistik gol üretimine yansımadı. Domenico Tedesco yönetiminde 8 maça çıkan sarı-lacivertliler, hiçbir karşılaşmada 2 gol barajını geçemedi

calendar 22 Ekim 2025 12:19
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe topa hükmediyor, skora değil!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Fenerbahçe'de teknik direktör değişimi sahadaki tabloyu tam anlamıyla değiştirmedi.

Jose Mourinho döneminde topa yeterince sahip olamadığı gerekçesiyle eleştirilen sarı-lacivertliler, Tedesco'nun gelişiyle bu konuda önemli bir ilerleme kaydetti.

İtalyan çalıştırıcı yönetiminde 8 maça çıkan Fenerbahçe, topla oynama istatistiklerinde rakiplerine açık üstünlük kurdu. Ancak bu üstünlük, skor üretimine yansımadı. Takım, kazandığı karşılaşmalarda dahi pozisyon bulmakta zorlandı.

ORTALAR HEDEFİ BULMUYOR

Sarı-lacivertliler, Tedesco yönetiminde çıktığı maçlarda 2 gol barajını bir türlü aşamadı. Bu dönemde yapılan 177 ortanın sadece 33'ü isabetli olurken, geçen sezon hava toplarında etkili olan Youssef En Nesyri'den de henüz kafa golü gelmedi.

Bu tablo, Mourinho'nun geçmişte Tottenham'ı çalıştırdığı dönemde yaptığı ünlü açıklamayı akıllara getirdi. Portekizli teknik adam, "Rakipler topa daha fazla sahip oluyor" eleştirilerine, "Topu alıp evlerine götürsünler" diyerek yanıt vermişti.

Fenerbahçe'nin de son dönemde topa sahip olma oranını artırmasına rağmen skor üretiminde yaşadığı zorluk, bu sözleri hatırlattı. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
7 Beşiktaş 8 4 1 3 13 11 13
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 8 3 2 3 15 12 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Kasımpaşa 9 2 3 4 8 11 9
12 Rizespor 8 2 2 4 10 13 8
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Eyüpspor 9 2 2 5 6 11 8
15 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
16 Başakşehir 8 1 3 4 7 9 6
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.