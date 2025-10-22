Fenerbahçe topa hükmediyor, skora değil!

Fenerbahçe'de teknik direktör değişimi sahadaki tabloyu tam anlamıyla değiştirmedi.
Jose Mourinho döneminde topa yeterince sahip olamadığı gerekçesiyle eleştirilen sarı-lacivertliler, Tedesco'nun gelişiyle bu konuda önemli bir ilerleme kaydetti.
İtalyan çalıştırıcı yönetiminde 8 maça çıkan Fenerbahçe, topla oynama istatistiklerinde rakiplerine açık üstünlük kurdu. Ancak bu üstünlük, skor üretimine yansımadı. Takım, kazandığı karşılaşmalarda dahi pozisyon bulmakta zorlandı.
ORTALAR HEDEFİ BULMUYOR
Sarı-lacivertliler, Tedesco yönetiminde çıktığı maçlarda 2 gol barajını bir türlü aşamadı. Bu dönemde yapılan 177 ortanın sadece 33'ü isabetli olurken, geçen sezon hava toplarında etkili olan Youssef En Nesyri'den de henüz kafa golü gelmedi.
Bu tablo, Mourinho'nun geçmişte Tottenham'ı çalıştırdığı dönemde yaptığı ünlü açıklamayı akıllara getirdi. Portekizli teknik adam, "Rakipler topa daha fazla sahip oluyor" eleştirilerine, "Topu alıp evlerine götürsünler" diyerek yanıt vermişti.
Fenerbahçe'nin de son dönemde topa sahip olma oranını artırmasına rağmen skor üretiminde yaşadığı zorluk, bu sözleri hatırlattı.
