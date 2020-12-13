Fenerbahçe, Thomas Heurtel'in peşine düştü

THY EuroLeague'de alıştığı başarıların uzağında kalan ve 13 maçta 8 mağlubiyet alarak 14. sıraya inen Fenerbahçe'de gündem transfer...



İspanya'dan Chema de Lucas'ın haberine göre; Fenerbahçe Beko, Barcelona'dan ayrılmaya hazırlanan Thomas Heurtel ile ilgileniyor. Katalan kulübünün rotasyonunda Mike James'in arkasında kalan ve istediği süreleri bulamayan Fransız oyun kurucu için Fenerbahçe'nin şimdiden nabız yokladığı kaydedildi.



Barcelona'da başantrenör Sarunas Jasikevicius ile arasının da iyi olmadığı belirtilirken, anlaşmanın kısa süre içerisinde olabileceği belirtildi.



Thomas Heurtel, 2014-2017 yılları arasında ülkemizde Anadolu Efes forması giymişti.



