Fenerbahçe, Spor Toto'yu üzdü!

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe HDI Sigorta, sahasında Spor Toto'yu 3-0 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe, Spor Toto'yu üzdü!
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22 Ekim 2022 19:27
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe HDI Sigorta, sahasında Spor Toto'yu 3-0 yendi.

Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, ligde 4. galibiyetini aldı. Spor Toto ise 4. yenilgisini yaşadı.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Ebru Kaya, Selçuk Görmen

Fenerbahçe HDI Sigorta: Kaan Gürbüz, Peric, Ahmet Tümer, Marouflakrani, Louati, Vahit Emre Savaş (Hasan Yeşilbudak, Burak Mert, İzzet Ünver, Oğuzhan Tarakçı, Arda Bostan)

Spor Toto: Kuklinski, Çağatay Durmaz, Vucicevic, Ali Deniz Yılmaz, Sercan Yüksel Bıdak, Muhammet Kaya (Abdulsamet Yalçın, Özkan Hayırlı, Batuhan Avcı, Doğan Karakoç)

Setler: 28-26, 25-23, 25-23

Süre: 96 dakika (34, 30, 32)

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