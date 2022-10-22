Fenerbahçe, Spor Toto'yu üzdü!

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe HDI Sigorta, sahasında Spor Toto'yu 3-0 yendi.
Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, ligde 4. galibiyetini aldı. Spor Toto ise 4. yenilgisini yaşadı.
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Ebru Kaya, Selçuk Görmen
Fenerbahçe HDI Sigorta: Kaan Gürbüz, Peric, Ahmet Tümer, Marouflakrani, Louati, Vahit Emre Savaş (Hasan Yeşilbudak, Burak Mert, İzzet Ünver, Oğuzhan Tarakçı, Arda Bostan)
Spor Toto: Kuklinski, Çağatay Durmaz, Vucicevic, Ali Deniz Yılmaz, Sercan Yüksel Bıdak, Muhammet Kaya (Abdulsamet Yalçın, Özkan Hayırlı, Batuhan Avcı, Doğan Karakoç)
Setler: 28-26, 25-23, 25-23
Süre: 96 dakika (34, 30, 32)
Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, ligde 4. galibiyetini aldı. Spor Toto ise 4. yenilgisini yaşadı.
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Ebru Kaya, Selçuk Görmen
Fenerbahçe HDI Sigorta: Kaan Gürbüz, Peric, Ahmet Tümer, Marouflakrani, Louati, Vahit Emre Savaş (Hasan Yeşilbudak, Burak Mert, İzzet Ünver, Oğuzhan Tarakçı, Arda Bostan)
Spor Toto: Kuklinski, Çağatay Durmaz, Vucicevic, Ali Deniz Yılmaz, Sercan Yüksel Bıdak, Muhammet Kaya (Abdulsamet Yalçın, Özkan Hayırlı, Batuhan Avcı, Doğan Karakoç)
Setler: 28-26, 25-23, 25-23
Süre: 96 dakika (34, 30, 32)
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