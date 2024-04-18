Fenerbahçe, şampiyonluk için sahaya çıkıyor!

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off final serisinin 4. maçında Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı Dynavit'e konuk olacak.
Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 18.00'de başlayacak. Mücadele TRT Spor Yıldız'dan yayınlanacak.
Final serisinde 2-1 önde bulunan Fenerbahçe Opet, kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.
Eczacıbaşı Dynavit'in galip gelmesi durumunda ise final etabının 5. ve son maçı, 21 Nisan Pazar günü oynanacak.
Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 18.00'de başlayacak. Mücadele TRT Spor Yıldız'dan yayınlanacak.
Final serisinde 2-1 önde bulunan Fenerbahçe Opet, kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.
Eczacıbaşı Dynavit'in galip gelmesi durumunda ise final etabının 5. ve son maçı, 21 Nisan Pazar günü oynanacak.
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