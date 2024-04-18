Fenerbahçe, şampiyonluk için sahaya çıkıyor!

Fenerbahçe Opet, Vodafone Sultanlar Ligi'nde 2-1 önde olduğu play-off final etabının 4. maçında Eczacıbaşı Dynavit'e konuk olacak. Sarı-lacivertliler, kazanması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe, şampiyonluk için sahaya çıkıyor!
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18 Nisan 2024 07:58
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off final serisinin 4. maçında Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı Dynavit'e konuk olacak.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 18.00'de başlayacak. Mücadele TRT Spor Yıldız'dan yayınlanacak.

Final serisinde 2-1 önde bulunan Fenerbahçe Opet, kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

Eczacıbaşı Dynavit'in galip gelmesi durumunda ise final etabının 5. ve son maçı, 21 Nisan Pazar günü oynanacak.

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