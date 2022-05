Spor Süper Lig'in son haftasında Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Fenerbahçe'nin büyük bir baskısı altında geçen maçta kazanan takım, 5-0'lık skorla Fenerbahçe oldu.Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri, 32. dakikada Serdar Dursun , 57. dakikada Serdar Aziz, 75. dakikada İrfan Can ve 77. ve 88. dakikada Valencia kaydetti.Süper Lig'de sezonu 73. puanla ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi biletini de aldı. Sarı-lacivertli takım, Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Turu'na 2. Ön Elemeden başlayacak.Fenerbahçe'deki sözleşmesi sona eren İsmail Kartal'ın bu sezon Süper Lig'de gösterdiği performans:* 12 galibiyet* 5 beraberlik* 1 mağlubiyetFenerbahçe, yeni sezonda Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde.İlk ön eleme muhtemel rakipler:* Dinamo Kiev* Kopenhag / MidtjyllandMaçın hemen başında ve 32. dakikasında gole çok yaklaşan Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci ve Rossi'nin vuruşlarında direği geçemedi. Bu direktler, Fenerbahçe'nin bu sezon 19. direkten dönen topu olarak kayıtlara geçti.Maçın ilk 15 dakikalık bölümünde rakibini büyük baskı altına alan Fenerbahçe, İrfan, Mert Hakan, Serdar ve Novak ile ardı ardına gol pozisyonları yakaladı ancak meşin yuvarlak, fileler ile buluşmadı. Dakikalar ilerledikçe rakip kalede baskısını arttıran Fenerbahçe, tüm hatlarıyla Yeni Malatyspor kalesine yüklenmeye başladı.Dakikalar, 22'yi gösterdiğinde de maçın kırılma anlarından biri yaşandı. Fenerbahçe'nin 22. dakikada Serdar Dursun ile bulduğu gol "faul" gerekçesiyle iptal edildi. Karara, sarı-lacivertli futbolcular tepki gösterdi ve bu itirazların ardından Serdar Aziz sarı kartla cezalandırıldı. İki takım futbolcuları arasında yaşanan gerilimin ardından, Yeni Malatyaspor'da Barış Başdaş direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.Yeni Malatyaspor'un 10 kişi kalmasının ardından oyunu sürklase eden Fenerbahçe, aradığı golü 33. dakikada Serdar Dursun ile buldu ve rahat bir nefes aldı. Serdar Dursun'un Yeni Malatyaspor ağlarına bıraktığı bu gol, bu sezon sarı-lacivertli forma altında attığı 15. gol oldu.Karşılaşmanın ikinci yarısına da baskılı başlayan Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'nin önderliğinde oyunun rakip yarı alana yıktı. İkinci yarıda rakip kalede ardı ardına pozisyonlar bulan ve oyunu domine eden Fenerbahçe, skor bölgesinde istediği üretkenliğe bir türlü ulaşamadı.Maçın ikinci yarısında hücum futbolcularından skora katkı alamayan Fenerbahçe, dakikalar 57'yi gösterdiğinde stoper Serdar Aziz ile golü buldu ve maçı koparttı. Kalan dakikalarda %79 topa sahip olma oranıyla mücadele eden Fenerbahçe, 75. dakikada İrfan Can Kahveci, 77. ve 88. dakika Valencia'nın ayağından bulduğu gollerle maçın skorunu tayin etti.. dakikada sağ kanattan gelişen Fenerbahçe hücumunda İrfan Can Kahveci arka direğe doğru ortasını yaptı. O bölgeye koşu yapan Novak'ın kafayla uzak direğe yaptığı vuruşta top az farkla yandan auta gitti.8. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun ceza sahası sağ çaprazından altıpasa doğru gönderdiği topa son anda kaleci Abdulsamed Damlu müdahale ederek Serdar Dursun'un vurmasını engelledi.dakikada ceza sahası sağ tarafında topla buluşan İrfan Can Kahveci, altıpasa doğru ortasını yaptı. Serdar Dursun'un sol köşeye doğru yaptığı etkili kafa vuruşunda Abdulsamed Damlu, meşin yuvarlağı direk dibinden çıkardı.. dakika Mert Hakan Yandaş'ın ceza yayı sağ çaprazından sol ayağıyla yaptığı sert vuruşta kaleci topu çıkardı. Genç file bekçisinden dönen topa altıpasta Novak'ın gelişine şutunda ise meşin yuvarlak üst direkten döndü.dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sol kanatta son çizgiye inen Rossi, penaltı noktasına doğru ortasını yaptı. Serdar Dursun, sağ köşeye etkili bir kafa vuruşu yaparak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1.dakikada Zajc'in pasıyla ceza sahası sol çaprazında kaleciyle karşı karşıya kalan Mert Hakan Yandaş'ın plase vuruşunda, kaleci Abdulsamed Damlu topu çıkardı.dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Haqi'nin sağ ayağıyla uzak köşeye yaptığı sert vuruşta, top yan direkten döndü.İlk yarı Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğü ile sona erdakikada serbest vuruşu kullanan Mert Hakan Yandaş'ın sağ ayağıyla yakın köşeye yaptığı vuruşta kaleci Abdulsamed Damlu, topu direk dibinde çıkardı.dakikada Serdar Aziz farkı 2'ye çıkardı. Sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda Mert Hakan, altıpasa doğru ortasını yaptı. Boş pozisyondaki Serdar Aziz, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 0-2.dakikada Fenerbahçe'nin 3'üncü golü geldi. Sol kanattan kullanılan taç atışında Novak topu ceza yayı sol tarafındaki İrfan Can Kahveci'ye gönderdi. İrfan Can, topu penaltı noktasının gerisine taşıdıktan sonra sağ köşeye doğru yerden düzgün bir vuruş yaparak meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-3.dakikada Valencia farkı 4'e çıkardı. Tisserand'ın sağ kanada doğru gönderdiği uzun topu Mert Hakan penaltı noktasına çevirdi. Yeni Malatyaspor savunmasının hazırlıksız yakalandığı pozisyonda kaleciyle karşı karşıya kalan Valencia, sağ ayağıyla yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-4.dakikada Fenerbahçe hızlı hücumunda Valencia, ceza sahası sol çaprazına koşu yapan Rossi'ye pasını verdi. Rossi'nin sol ayağıyla yaptığı vuruşta kaleci Abdulsamed'in kolunun altından geçen topu savunma uzaklaştırmayı başardı.dakikada Valencia farkı 5'e yükseltti. İrfan Can Kahveci'nin pasında topla buluşan Valencia, altı pasta düzgün bir vuruş yaparak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-5.Fenerbahçe, sahadan 5-0 galip ayrıldı.Yeni MalatyaVolkan Bayarslan, Bahtiyar Birinci, Ali TunaAbdulsamed Damlu, Karim Hafez (Dk. 45+2 Yiğit Ulaş), Campi, Gameli, Barış Başdaş, Atakan Müjde (Dk. 46 Azubuike), Rahman Buğra Çağıran (Dk. 79 Berat Mert), Nshimirimana, Umut Taniş (Dk. 65 Burak Yaz), Mustafa Eskihellaç, Haqi (Dk. 79 Enes Savucu)Altay Bayındır, Novak, Serdar Aziz (Dk. 64 Szalai), Tisserand, Ferdi Kadıoğlu, Zajc (Dk. 64. Valencia), Luiz Gustavo, Rossi (Dk. 84 Arda Okan Kurtulan), Mert Hakan Yandaş (Dk. 78 Sosa), İrfan Can Kahveci, Serdar Dursun (Dk. 78 Burak Kapacak)Dk. 32 Serdar Dursun, Dk. 57 Serdar Aziz, Dk. 75 İrfan Can Kahveci, Dk. 77 ve 89 Valencia (Fenerbahçe)Dk. 23 Barış Başdaş (Yeni Malatyaspor)Dk. 22 Serdar Aziz, Dk. 24 Mert Hakan Yandaş, Dk. 70 Szalai (Fenerbahçe), Dk. 45+7 Atakan Müjde (Yeni Malatyaspor)