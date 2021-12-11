Fenerbahçe Safiport, 41 maç sonra mağlup

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 8. hafta maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, Fenerbahçe Safiport'u 84-80 yenildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe Safiport, 41 maç sonra mağlup
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11 Aralık 2021 18:20
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 8. hafta maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, Fenerbahçe Safiport'u 84-80 mağlup etti.

Geçen sezon 34'te 34 yapan, bu sezon da 7 maç kazanan Fenerbahçe Safirport Türkiye Ligi'nde 41 maç sonra kaybetti.

Kaybedilen son maç en son 14 Mart 2020 Galatasaray'a karşıydı.

Salon: Naim Süleymanoğlu

Hakemler: Duhan Köyiçi, İsmail Binbir, Sibel Koç

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Doyle 18, Gizem Uca 8, Merve Arı 4, Cuic 25, Macaulay 18, Ferda Yıldız 9, Daci 2, Duygu Özen, Gonca Karataş

Fenerbahçe Safiport: Iagupova 30, Bride 16, Tuğçe Canıtez 10, Ayşe Yılmaz 2, Williams 19, İdil Saçalır 3, Bazoukou, Banu Şimşek

1. Periyot: 18-23

Devre: 41-41

3. Periyot: 61-57


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