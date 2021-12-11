Fenerbahçe Safiport, 41 maç sonra mağlup

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 8. hafta maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, Fenerbahçe Safiport'u 84-80 mağlup etti.
Geçen sezon 34'te 34 yapan, bu sezon da 7 maç kazanan Fenerbahçe Safirport Türkiye Ligi'nde 41 maç sonra kaybetti.
Kaybedilen son maç en son 14 Mart 2020 Galatasaray'a karşıydı.
Salon: Naim Süleymanoğlu
Hakemler: Duhan Köyiçi, İsmail Binbir, Sibel Koç
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Doyle 18, Gizem Uca 8, Merve Arı 4, Cuic 25, Macaulay 18, Ferda Yıldız 9, Daci 2, Duygu Özen, Gonca Karataş
Fenerbahçe Safiport: Iagupova 30, Bride 16, Tuğçe Canıtez 10, Ayşe Yılmaz 2, Williams 19, İdil Saçalır 3, Bazoukou, Banu Şimşek
1. Periyot: 18-23
Devre: 41-41
3. Periyot: 61-57
Geçen sezon 34'te 34 yapan, bu sezon da 7 maç kazanan Fenerbahçe Safirport Türkiye Ligi'nde 41 maç sonra kaybetti.
Kaybedilen son maç en son 14 Mart 2020 Galatasaray'a karşıydı.
Salon: Naim Süleymanoğlu
Hakemler: Duhan Köyiçi, İsmail Binbir, Sibel Koç
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Doyle 18, Gizem Uca 8, Merve Arı 4, Cuic 25, Macaulay 18, Ferda Yıldız 9, Daci 2, Duygu Özen, Gonca Karataş
Fenerbahçe Safiport: Iagupova 30, Bride 16, Tuğçe Canıtez 10, Ayşe Yılmaz 2, Williams 19, İdil Saçalır 3, Bazoukou, Banu Şimşek
1. Periyot: 18-23
Devre: 41-41
3. Periyot: 61-57