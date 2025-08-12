12 Ağustos
Qarabag FK-KF Shkendija
19:00
12 Ağustos
Kopenhag-Malmö FF
20:00
12 Ağustos
Fenerbahçe-Feyenoord
20:00
12 Ağustos
Viktoria Plzen-Rangers
20:00
12 Ağustos
Pafos FC-Dynamo Kiev
20:00
12 Ağustos
Club Brugge-RB Salzburg
20:30
12 Ağustos
Ferencvaros-Ludogorets
21:15
12 Ağustos
Slovan Bratislava-Kairat Almaty
21:15
12 Ağustos
Benfica-Nice
22:00
12 Ağustos
FK Crvena Zvezda-Lech Poznan
22:00
12 Ağustos
Akron Togliatti-CSKA Moskova
0-050'
12 Ağustos
Zenit St. Petersburg-Kazan
18:30

Fenerbahçe, Rodrygo defterini kapatmadı!

Fenerbahçe'nin daha önce gündeme gelen Rodrygo'nun peşini bırakmadığı belirtildi. Sarı-lacivertliler, önümüzdeki haftalarda oyuncuyu kiralamak için hamle yapabilir.

calendar 12 Ağustos 2025 09:17 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Ağustos 2025 11:59
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe, Rodrygo defterini kapatmadı!
Yaz transfer döneminde Jhon Duran'ı kadrosuna katarak ses getiren Fenerbahçe'de yönetim, daha büyük bir ismi transfer etmeyi hedefliyor.

FENERBAHÇE PEŞİNİ BIRAKMADI

Sarı-lacivertlilerin, daha önce gündeme gelen Rodrygo'nun peşini bırakmadığı belirtildi. Sambacı'nın Real Madrid'deki geleceği belirsizliğini koruyor. Yaz döneminde takımın başına geçen İspanyol teknik direktör Xabi Alonso, Brezilyalı oyuncuyu kadro planlamasında düşünmüyor. Rodrygo, bu nedenle takımdan ayrılma kararı almıştı; ancak sadece Tottenham'dan teklif alınca bu kararından vazgeçti. Buna rağmen eflatun-beyazlılar, oyuncuya bu sezon forma giymesinin zor olacağını iletti.



OSIMHEN GİBİ FIRSAT ÇIKABİLİR

Fenerbahçe'nin, Madrid temsilcisiyle yaklaşık bir aydır temaslarını sürdürdüğü öğrenildi. Yönetim, geçen sezon Avrupa'da transfer döneminin kapanmasının ardından Galatasaray'ın yakaladığı Victor Osimhen fırsatına benzer bir senaryonun peşinde.

Rodrygo'nun isminin geçtiği kulüplerden Bayern Münih ve Arsenal, bu bölgelere takviye yaparken; Liverpool'un gündeminde ise Alexander Isak bulunuyor.

Bu nedenle Fenerbahçe, şimdilik ciddi bir adım atmadan oyuncunun durumunu takip ediyor. Rodrygo her ne kadar Real Madrid'de kalmak istese de Dünya Kupası öncesi forma şansı bulamaması, Brezilya Milli Takımı'ndaki yerini kaybetmesine yol açabilir.

Süreci takip eden sarı-lacivertliler, önümüzdeki haftalarda yıldız futbolcuyu kiralamak için resmi olarak hamle yapabilir.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Real Madrid formasıyla 54 resmi maça çıkan Rodrygo, 14 gol ve 11 asist yaptı.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
