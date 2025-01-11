Fenerbahçe Petrol Ofisi, Mariam Diakite'yi kadrosuna kattı

Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, Mariam Diakite'yi transfer etti.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, geçen sezon Fransa ligi takımlarından FC Fleury 91'de oynayan 29 yaşındaki futbolcuyla 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.
Mariam Diakite, Fildişi Sahili A Milli Takımı'nda da forma giyiyor.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, geçen sezon Fransa ligi takımlarından FC Fleury 91'de oynayan 29 yaşındaki futbolcuyla 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.
Mariam Diakite, Fildişi Sahili A Milli Takımı'nda da forma giyiyor.