Fenerbahçe Petrol Ofisi, Mariam Diakite'yi kadrosuna kattı

Fenerbahçe Petrol Ofisi, 29 yaşındaki defans oyuncusu Mariam Diakite'yi kadrosuna kattığını duyurdu.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe Petrol Ofisi, Mariam Diakite'yi kadrosuna kattı
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11 Ocak 2025 17:54
Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, Mariam Diakite'yi transfer etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, geçen sezon Fransa ligi takımlarından FC Fleury 91'de oynayan 29 yaşındaki futbolcuyla 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.

Mariam Diakite, Fildişi Sahili A Milli Takımı'nda da forma giyiyor.

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