Fenerbahçe Petrol Ofisi 90+5'te liderliğini korudu

Fenerbahçe Petrol Ofisi, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde Fatih Vatan Spor'u 2-1 mağlup etti ve liderliğini sürdü.

Haber; Sporx.com
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Fenerbahçe Petrol Ofisi 90+5'te liderliğini korudu
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13 Nisan 2025 16:10
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 23. hafta maçında Fenerbahçe Petrol Ofisi ile Fatih Vatan Spor karşı karşıya geldi. Fenerbahçe Petrol Ofisi 90+5'te bulduğu golle maçı 2-1 kazandı ve liderdliğini sürdü.

Fatih Vatan Spor'un golünü 23. dakikada Esra Manya kaydetti.

Fenerbahçe Petrol Ofisi'nin gollerini 45+2. dakikada Martra Cintra ve 90+5. dakikada Zeynep Kerimoğlu'ndan geldi.

Bu galibiyetin ardından Fenerbahçe Petrol Ofisi puanını 61'e yükseltti. Fatih Vatan Spor 27 puanda kaldı.

Gelecek hafta Fenerbahçe Petrol Ofisi Hakkarigücü'ne konuk olacak.

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