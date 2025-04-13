Fenerbahçe Petrol Ofisi 90+5'te liderliğini korudu

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 23. hafta maçında Fenerbahçe Petrol Ofisi ile Fatih Vatan Spor karşı karşıya geldi. Fenerbahçe Petrol Ofisi 90+5'te bulduğu golle maçı 2-1 kazandı ve liderdliğini sürdü.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Fatih Vatan Spor'un golünü 23. dakikada Esra Manya kaydetti.
Fenerbahçe Petrol Ofisi'nin gollerini 45+2. dakikada Martra Cintra ve 90+5. dakikada Zeynep Kerimoğlu'ndan geldi.
Bu galibiyetin ardından Fenerbahçe Petrol Ofisi puanını 61'e yükseltti. Fatih Vatan Spor 27 puanda kaldı.
Gelecek hafta Fenerbahçe Petrol Ofisi Hakkarigücü'ne konuk olacak.
Fatih Vatan Spor'un golünü 23. dakikada Esra Manya kaydetti.
Fenerbahçe Petrol Ofisi'nin gollerini 45+2. dakikada Martra Cintra ve 90+5. dakikada Zeynep Kerimoğlu'ndan geldi.
Bu galibiyetin ardından Fenerbahçe Petrol Ofisi puanını 61'e yükseltti. Fatih Vatan Spor 27 puanda kaldı.
Gelecek hafta Fenerbahçe Petrol Ofisi Hakkarigücü'ne konuk olacak.