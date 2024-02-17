Fenerbahçe Parolapara, Ziraat Bankkart'a set vermedi

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 20. haftasında Fenerbahçe Parolapara, deplasmanda Ziraat Bankkart'ı 3-0 yendi.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fenerbahçe Parolapara, Ziraat Bankkart'a set vermedi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Şubat 2024 16:39
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 20. haftasında Fenerbahçe Parolapara, deplasmanda Ziraat Bankkart'ı 3-0 mağlup etti ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

 Salon: Ankara TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Ozan Sarıkaya, Meryem Tekol Pelenk

Ziraat Bankkart: Durruthy, Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi, Anderson, Faik Samet Gümüş, Ter Maat (Berkay Bayraktar, Tuinstra, Burakhan Tosun, Oğulcan Yatkın)

Fenerbahçe Parolapara: Murat Yenipazar, Yiğit Gülmezoğlu, Vahit Emre Savaş, Luburic, Kooy, Ghaziani (Hasan Yeşilbudak, Caner Dengin, Kaan Gürbüz)

Setler: 23-25, 21-25, 22-25

Süre: 85 dakika (27, 28, 30)




SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery