Fenerbahçe Parolapara evinde rahat kazandı

AXA Sigorta Efeler Ligi karşılaşmasında Fenerbahçe Parolapara ağırladığı Arkas Spor'u 3-1 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe Parolapara evinde rahat kazandı
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24 Şubat 2024 18:02
AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 21. haftasında Fenerbahçe Parolapara, konuk ettiği Arkas Spor'u 3-1 mağlup etti.

Salon: Burhan Felek Voleybol Salonu

Hakemler: Ozan Sarıkaya, Selçuk Görmen

Fenerbahçe Parolapara: Yiğit Gülmezoğlu, Emre Savaş, Luburic, Kooy, Ghaziani, Murat Yenipazar (Hasan Yeşilbudak, Caner Dengin, Kaan Gürbüz, Caner Pekşen, Deniz Yılmaz)

Arkas Spor: Ertuğrul Metin, Ulaş Kıyak, Efe Mandıracı, Kartev, Grozer, Burutay Subaşı (Ahmet Karataş, Halil Yücel, Ulaş Topbaşlı)

Setler: 25-21, 25-19, 18-25, 25-23

Süre: 106 dakika (27, 26, 23, 30)

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