Fenerbahçe Parolapara evinde rahat kazandı

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 21. haftasında Fenerbahçe Parolapara, konuk ettiği Arkas Spor'u 3-1 mağlup etti.
Salon: Burhan Felek Voleybol Salonu
Hakemler: Ozan Sarıkaya, Selçuk Görmen
Fenerbahçe Parolapara: Yiğit Gülmezoğlu, Emre Savaş, Luburic, Kooy, Ghaziani, Murat Yenipazar (Hasan Yeşilbudak, Caner Dengin, Kaan Gürbüz, Caner Pekşen, Deniz Yılmaz)
Arkas Spor: Ertuğrul Metin, Ulaş Kıyak, Efe Mandıracı, Kartev, Grozer, Burutay Subaşı (Ahmet Karataş, Halil Yücel, Ulaş Topbaşlı)
Setler: 25-21, 25-19, 18-25, 25-23
Süre: 106 dakika (27, 26, 23, 30)
Salon: Burhan Felek Voleybol Salonu
Hakemler: Ozan Sarıkaya, Selçuk Görmen
Fenerbahçe Parolapara: Yiğit Gülmezoğlu, Emre Savaş, Luburic, Kooy, Ghaziani, Murat Yenipazar (Hasan Yeşilbudak, Caner Dengin, Kaan Gürbüz, Caner Pekşen, Deniz Yılmaz)
Arkas Spor: Ertuğrul Metin, Ulaş Kıyak, Efe Mandıracı, Kartev, Grozer, Burutay Subaşı (Ahmet Karataş, Halil Yücel, Ulaş Topbaşlı)
Setler: 25-21, 25-19, 18-25, 25-23
Süre: 106 dakika (27, 26, 23, 30)
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