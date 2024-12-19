Fenerbahçe - Paris Basket maçı ertelenebilir

THY EuroLeague'de bu akşam oynanması planlanan Fenerbahçe Beko - Paris Basketball maçı ertelenebilir.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fenerbahçe - Paris Basket maçı ertelenebilir
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Aralık 2024 13:53
THY EuroLeague'de bu akşam (19 Aralık Perşembe) oynanması planlanan Fenerbahçe Beko - Paris Basketball maçı için ertelenme ihtimali doğdu.

Basket News'in haberine göre; Paris Basketball, çoğu oyuncusu hastalandığı için kadro oluşturamadı.

İki kulüp yöneticilerinin durumu THY EuroLeague yönetimine ilettiği ve alınacak karar hakkında bekleyişe geçtiği ifade edildi.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery