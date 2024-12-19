Fenerbahçe - Paris Basket maçı ertelenebilir

THY EuroLeague'de bu akşam (19 Aralık Perşembe) oynanması planlanan Fenerbahçe Beko - Paris Basketball maçı için ertelenme ihtimali doğdu.



Basket News'in haberine göre; Paris Basketball, çoğu oyuncusu hastalandığı için kadro oluşturamadı.



İki kulüp yöneticilerinin durumu THY EuroLeague yönetimine ilettiği ve alınacak karar hakkında bekleyişe geçtiği ifade edildi.