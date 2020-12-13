Fenerbahçe Öznur Kablo, 12'de 12 oldu

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Fenerbahçe Öznur Kablo, İzmit Belediyespor'u sahasında 101-64 yendi.
Salon: Metro Enerji
Hakemler: Kaan Büyükçil, Tekin Özübir, Cemil Uygül
Fenerbahçe Öznur Kablo: Olcay Çakır Turgut 8, McBride 23, Sabally 12, Stokes 9, Vaughn 14, Sevgi Uzun 13, Tuğçe Canıtez 12, Vitola 10
İzmit Belediyespor: Miray Şahin, Elif Emirtekin 6, Siksniute 11, Wheeler 9, Jovanovic 15, Gülşah Duman, Kübra Erat 21, Saadet Aysu Keskin, İnci Güçlü 2
1. Periyot: 27-11
Devre: 49-30
3. Periyot: 79-47
Beş faulle oyundan çıkan: 38.50 Jovanovic (İzmit Belediyespor)
Salon: Metro Enerji
Hakemler: Kaan Büyükçil, Tekin Özübir, Cemil Uygül
Fenerbahçe Öznur Kablo: Olcay Çakır Turgut 8, McBride 23, Sabally 12, Stokes 9, Vaughn 14, Sevgi Uzun 13, Tuğçe Canıtez 12, Vitola 10
İzmit Belediyespor: Miray Şahin, Elif Emirtekin 6, Siksniute 11, Wheeler 9, Jovanovic 15, Gülşah Duman, Kübra Erat 21, Saadet Aysu Keskin, İnci Güçlü 2
1. Periyot: 27-11
Devre: 49-30
3. Periyot: 79-47
Beş faulle oyundan çıkan: 38.50 Jovanovic (İzmit Belediyespor)