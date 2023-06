Ziraat Türkiye Kupası final karşılaşmasında Fenerbahçe ile Başakşehir karşı karşıya geldi. İzmir'de Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan maçı Fenerbahçe, 2-0'lık skorla kazandı.Karşılaşmada Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 46. saniyede ve 29. dakikada Michy Batshuayi attı.Fenerbahçe, bu sonucun ardından Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü. Sarı-lacivertli takım, 2012-2013 sezonundan bu yana ilk kez Türkiye Kupası'nı kazanma başarısı gösterdi. Fenerbahçe ayrıca toplamda 7. kez Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü.Fenerbahçe, Ağustos 2014'teki Süper Kupa'dan sonra ilk kez kupa kazandı.Fenerbahçe, İzmir'de oynanan maça hızlı başlayan taraf oldu. Başakşehir savunmasında yapılan hatada araya giren Arda Güler, Michy Batshuayi'yi topla buluşturdu. Ceza sahasına giren Belçikalı futbolcu, kaleciden de sıyrıldı ve 46. saniyede topu ağlara gönderdi. Batshuayi, bu golle birlikte Fenerbahçe'nin kupa finallerinde en erken golünü atan isim oldu.Fenerbahçe ilk dakikalarda üst üste rakip kalede etkili oldu. 4. dakikada Miha Zajc'ın şutunu kaleci Muhammed güçlükle kurtardı. Ardından Arda'nın şutu yine kalecide kaldı.Fenerbahçe, karşılaşmanın 29. dakikasında durumu 2-0'a taşıdı. Sağ kanattan Willian Arao'nun ortasında, savunma ve kaleci anlaşmazlığı sonrası top Batshuayi'de kaldı. Belçikalı futbolcu, müsait pozisyonda topu ağlara gönderdi.Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, 2-0 ve etkisiz oyun sonrası 34. dakikada oyuna müdahalede bulundu ve 3 değişiklik yaptı. İstanbul ekibinde Adnan Janujaz, Eden Karzev ve Lucas Lima oyuna dahil oldu. Serdar Gürler, Lucas Biglia ve Caner Erkin oyundan çıktı.Caner Erkin, değişiklik sonrası tepki gösterdi ve oyundan çıktıktan sonra formasını çıkartarak yere attı.Karşılaşmanın ilk yarısında başka gol sesi çıkmadı ve Fenerbahçe, soyunma odasına 2-0 önde gitti.Fenerbahçe, ikinci yarıya da etkili başladı. Miha Zajc, ilk yarıda olduğu gibi 51. dakikada bir kez daha ceza sahası dışından şansını denedi. Bu top direkten geri döndü.Fenerbahçe, 55'te yine tehlikeli oldu. Arda'nın ceza sahası içinden şutunu kaleci Muhammed, güçlükle çıkardı. Ardından Batshuayi yakın mesafeden bu topu tamamlayamadı.Başakşehir, 67. dakikada golü buldu ama bu gol faul nedeniyle iptal edildi. Fenerbahçe ceza sahasına gelen topta kaleci İrfan Can topu sektirdi. Ardından topu önünde bulan Adnan Januzaj topu ağlara gönderdi. Hakem Atilla Karaoğlan, ceza sahası içinde yaşanan pozisyonda Keny'nin hava topunda kaleci İrfan Can'a faul yaptığını işaret etti.Bu karara itirazda bulunan Deniz Türüç, sarı kart gördü. Ardından iki takım kulübeleri arasında da kısa süreli gerginlik yaşandı.Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, 75. dakikada oyuna müdahalede bulundu. Sarı-lacivertli takımda Enner Valencia, ve Miha Zajc kenara geldi. İsmail Yüksek ve Osayi Samuel oyuna dahil oldu.Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol çıkmadı ve Fenerbahçe, Başakşehir'i 2-0 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü.Fenerbahçe karşılaşmaya golle başladı. 1. dakikada Rakip yarı sahada topu kapan Arda'nın pasıyla ceza sahasına giren Batshuayi, kaleci Muhammed'i geçip yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-011. dakikada Deniz Türüç'ün sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde müsait durumdaki Keny ve Serdar Gürler'in hamle yaptığı top auta gitti.25. dakikada Batshuayi'nin pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Arda'nın şutunda, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.29. dakikada Arda'nın pasıyla sağ kanatta topla buluşan Arao'nun ortasında kaleci Muhammed'in kontrol edemediği meşin yuvarlağa sahip olan Batshuayi'nin dokunuşuyla top filelere gitti: 2-039. dakikada Arda'nın sağ kanattan yaptığı ortada Valencia'nın kafa vuruşuyla kaleye göndermek istediği top direğin hemen yanından auta çıktı.Karşılaşmanın ilk 45 dakikalık bölümünü Fenerbahçe 2-0 üstün bitirdi.51. dakikada Arda'nın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Zajc'ın sert şutunda, meşin yuvarlak direğe çarpıp oyun alanın döndü.63. dakikada Lima'nın sol kanattan yaptığı ortada Keny ile kaleci İrfan Can'ın müdahale etmek istediği top sekerek Januzaj'a geldi. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitse de hakem Atilla Karaoğlan, pozisyonda faul olduğu gerekçesiyle golü geçerli saymadı.Karşılaşmayı 2-0 kazanan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürmeyi başardı.Gürsel AkselAtilla Karaoğlan, Cevdet Kömürcüoğlu, Mehmet Emin Tuğralİrfan Can Eğribayat, Ferdi Kadıoğlu, Serdar Aziz, Szalai, Peres, Arda Güler (Dk. 90+1 Mert Hakan Yandaş), Arao, Zajc (Dk. 74 Osayi-Samuel), İrfan Can Kahveci (Dk. 84 Rossi), Valencia (Dk. 74 İsmail Yüksek), Batshuayi (Dk. 90+1 Serdar Dursun)Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Touba (Dk. 77 Aleksic), Caner Erkin (Dk. 34 Lima), Biglia (Dk. 34 Karzev), Keny, Berkay Özcan, Deniz Türüç (Dk. 84 Şener Özbayraklı), Serdar Gürler (Dk. 34 Januzaj), FigueiredoDk. 1 ve 29 Batshuayi (Fenerbahçe)Dk. 14 Zajc, Dk. 88 Serdar Aziz (Fenerbahçe), Dk. 67 Deniz Türüç, Dk. 88 Keny (Medipol Başakşehir)