Fenerbahçe otobüsüne saldırı!

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Göztepe deplasmanına konuk olan Fenerbahçe'de, takım otobüsü maçtan önce saldırıya uğradı.
Sarı-lacivertlilerin takımın otobüsünün, karşılaşmanın oynanacağı Gürsel Aksel Stadyumu'na gidişte taşlı saldırıya uğradı ve otobüste hasar meydana geldi.
Fenerbahçe'de teknik heyet ve futbolcuların durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Sarı-lacivertlilerin takımın otobüsünün, karşılaşmanın oynanacağı Gürsel Aksel Stadyumu'na gidişte taşlı saldırıya uğradı ve otobüste hasar meydana geldi.
Fenerbahçe'de teknik heyet ve futbolcuların durumlarının iyi olduğu belirtildi.