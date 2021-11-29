Fenerbahçe otobüsüne saldırı!

Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'de, takım otobüsü maçtan önce saldırıya uğradı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe otobüsüne saldırı!
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29 Kasım 2021 19:39
Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Göztepe deplasmanına konuk olan Fenerbahçe'de, takım otobüsü maçtan önce saldırıya uğradı.

Sarı-lacivertlilerin takımın otobüsünün, karşılaşmanın oynanacağı Gürsel Aksel Stadyumu'na gidişte taşlı saldırıya uğradı ve otobüste hasar meydana geldi.

Fenerbahçe'de teknik heyet ve futbolcuların durumlarının iyi olduğu belirtildi.


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