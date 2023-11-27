Fenerbahçe Opet, Grot Budowlani'ye konuk oluyor

Fenerbahçe Opet, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Grot Budowlani'ye konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Abone Ol
Fenerbahçe Opet, Grot Budowlani'ye konuk oluyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Kasım 2023 13:57
Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu'nun üçüncü haftasında 28 Kasım Salı (yarın) deplasmanda Polonya temsilcisi Grot Budowlani ile karşılaşacak.

Lodz kentindeki Lodz Spor Salonu'nda yapılacak maç, TSİ 22.30'da başlayacak. Müsabaka, S Sport Plus'tan yayımlanacak.

Grupta yaptığı ilk 2 maçı set vermeden kazanan sarı-lacivertli ekip, liderlik koltuğunda oturuyor. Grot Budowlani ise birer galibiyet ve yenilgiyle 3. sırada bulunuyor.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery