Fenerbahçe Opet, Euroleague'de 3.'lük maçına çıkacak

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, FIBA Euroleague 6'lı Final organizasyonunun üçüncülük karşılaşmasında pazar İspanya temsilcisi Valencia ile mücadele edecek.



İspanya'nın Zaragoza kentindeki Principe Felipe Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, TSİ 18.00'de başlayacak.



Yarı finalde Çekya temsilcisi ZVVZ USK Prag'a kaybeden Fenerbahçe Opet, 7. kez finalde oynama şansını kaybetmişti.



Son iki yılın şampiyonu sarı-lacivertli ekip, 2013, 2014, 2017 ve 2022'de ise ikincilikle yetinmişti.



