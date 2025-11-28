Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 17.00'de başlayacak.



Derbide Umut Özgün Ergün, Mehmet Burak Anlatıcı ve İzel Deniz Pehlivan Çakıcı hakem üçlüsü görev yapacak.



Bir maçı eksik sarı-lacivertli takım, ligde 6'da 6 ile lider konumda bulunuyor.



Geride kalan haftalarda 3 galibiyet ve 4 yenilgi yaşayan Beşiktaş BOA ise 7. sırada yer alıyor.



