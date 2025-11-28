Fenerbahçe Opet, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasındaki derbi maçta 29 Kasım Cumartesi günü Beşiktaş BOA'yı konuk edecek.
Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 17.00'de başlayacak.
Derbide Umut Özgün Ergün, Mehmet Burak Anlatıcı ve İzel Deniz Pehlivan Çakıcı hakem üçlüsü görev yapacak.
Bir maçı eksik sarı-lacivertli takım, ligde 6'da 6 ile lider konumda bulunuyor.
Geride kalan haftalarda 3 galibiyet ve 4 yenilgi yaşayan Beşiktaş BOA ise 7. sırada yer alıyor.
Derbide Umut Özgün Ergün, Mehmet Burak Anlatıcı ve İzel Deniz Pehlivan Çakıcı hakem üçlüsü görev yapacak.
Bir maçı eksik sarı-lacivertli takım, ligde 6'da 6 ile lider konumda bulunuyor.
Geride kalan haftalarda 3 galibiyet ve 4 yenilgi yaşayan Beşiktaş BOA ise 7. sırada yer alıyor.