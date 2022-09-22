Fenerbahçe'nin top kapma ustası; Emre Mor

Fenerbahçe'de sezonun en flaş isimlerinden biri olan Emre Mor yetenekleriyle büyük beğeni topluyor.
Ancak genç yıldız herkesi şaşırtan bir alanda istatistikleriyle zirveye çıkmış durumda. Her zaman takıma hücumda verdiği katkı ile bilinen Emre Mor, bu sezon 8 top çalarak bu alanda Sarı-Lacivertlilerin en iyisi olmayı başardı.
Emre Mor, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 10 resmi maçta 2 gol kaydetmeyi başardı.
Ancak genç yıldız herkesi şaşırtan bir alanda istatistikleriyle zirveye çıkmış durumda. Her zaman takıma hücumda verdiği katkı ile bilinen Emre Mor, bu sezon 8 top çalarak bu alanda Sarı-Lacivertlilerin en iyisi olmayı başardı.
Emre Mor, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 10 resmi maçta 2 gol kaydetmeyi başardı.