Fenerbahçe'nin top kapma ustası; Emre Mor

Fenerbahçe'nin sezon başında Fatih Karagümrük'ten transfer ettiği Emre Mor, hücumda verdiği katkının yanı sıra takım savunmasına da destek oluyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'nin top kapma ustası; Emre Mor
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22 Eylül 2022 11:23
Emre Mor
Emre Mor
Fenerbahçe
Fenerbahçe'de sezonun en flaş isimlerinden biri olan Emre Mor yetenekleriyle büyük beğeni topluyor.

Ancak genç yıldız herkesi şaşırtan bir alanda istatistikleriyle zirveye çıkmış durumda. Her zaman takıma hücumda verdiği katkı ile bilinen Emre Mor, bu sezon 8 top çalarak bu alanda Sarı-Lacivertlilerin en iyisi olmayı başardı.

Emre Mor, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 10 resmi maçta 2 gol kaydetmeyi başardı.

 
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