Fenerbahçe'nin top kapma ustası; Emre Mor

sezonun en flaş isimlerinden biri olanyetenekleriyle büyük beğeni topluyor.Ancak genç yıldız herkesi şaşırtan bir alanda istatistikleriyle zirveye çıkmış durumda. Her zaman takıma hücumda verdiği katkı ile bilinen Emre Mor, bu sezonbu alanda Sarı-Lacivertlilerinolmayı başardı.Emre Mor, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 10 resmi maçta 2 gol kaydetmeyi başardı.